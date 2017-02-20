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20.04 Четверг

Европе не понять: рейдерство в Сумах

Вчера, 09:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Европе не понять: рейдерство в Сумах

С созданным ветеранами кооперативом городские власти поступили отнюдь не по европейским стандартам
Кульминация истории приходится на июнь 2013 г., а финала пока не видно. Все начиналось с создания еще в 1989 г. кооператива «Озеленювач», членами которого были пенсионеры, ветераны, занимающиеся обработкой своих земельных участков и пчеловодством. Страсти разгорелись вокруг одного киоска с вывеской «Насіння», который располагался около дома по адресу: ул. Набережная р. Стрелки, 13. Ветераны реализовывали через эту торговую точку продукцию со своих земельных участков и пасек, пока киоск не исчез. Для хозяев он именно неожиданно пропал. В городе набрала обороты борьба с незаконно установленными ТС (тимчасовими спорудами) за освобождение незаконно занятых земельных участков. Большой список составился как дополнение к решению горисполкома № 254 от 2013 г., который называется «Перелік споруд, які підлягають демонтажу», который подписал и.о. начальника управления архитектуры Анатолий ДОВБНЯ. Киоск «Насіння» попал в тот список. Ровно 22 июня его демонтировали. В связи с символикой даты хочется добавить: «вероломно, без объявления…». Но наши власти не фашисты какие-нибудь, хотя действовали похожими методами. Николай Онищенко расказывает, что на месте киоска обнаружили только лужу меда. А вместе с киоском «пошли гулять» кассовый аппарат, финансовые документы и товар: саженцы, семена, 50-литровый бидон меда, мед в стеклянных банках, которые, вероятно и стали биться при т. н. демонтаже. Потом ветернам сказали, что они могут забрать свое имущество с территории предприятия «Сумыжилкоммунсервис», предварительно оплпатив расходы за транспортировку. Ветераны стали бороться. На местном уровне от административных структур получали ответы в духе: «Все было законно, требуйте судом». Таких ответов от разных инстанций — целая библиотека. Обратились выше — к президенту — тогда — Януковичу и премьер-министру — тогда — Азарову. Потом был Майдан. Многие из ветеранов были в Киеве, принимали участие в блокировании выезда машин с «Бекутом», как говорит Николай Онищенко, поручение получали от нынешнего мэра Александра ЛЫСЕНКО. Майдан закончился, стали обращаться к т. н. «новой власти», задействовали команду нардепов — снова отписки, отличить которые от старых можно только по подписям новоназначенных должностных лиц. Сумчане из кооператива «Озеленювач», наверное, первыми в городе достучались до Европы — есть решение бизнес-обудсмена от 03 03 2017 г., вроде бы в их пользу. Для справки: совет бизнес-обудсмена — постоянно действующий совещательный орган при Кабмине, созданный на основании Меморандума правительства Украины и ЕБРР. Совещательный, но европейский орган, который сейчас представляет Альгирдас ШЕМЕТА, считает, что: «1. Як випливає з матеріалів скарги, на момент демонтажу розміщення кіоску “Насіння” було підтверджено необхідними документами; 2. Скаржника не було повідомлено про демонтаж. Відтак Скаржник не зміг вжити необхідних заходів для запобігання демонтажу; 3. Скаржник неоднарозово звертався до органів місцевої та державної влади із проханням врегулювати ситуацію…”
И обращение к мэру: “Міському голові вжити заходів з метою повернення вилученого майна та винаходження ефективного механізму надання можливості Скаржникові продовжити діяльність з реалізації своєї продукції” В ответе на имя Николая Онищенко, который подписал начальник управления архитектуры Анатолий КРИВЦОВ 15.03 2017, говорится: «…демонтовані ТС (тимчасові споруди — ред.) повертаються власнику після надання відповідних документів на право власності на ТС та після оплати ним до міського бюджету робіт по відключенню від інженерних мереж, робіт з демонтажу, перевезенню, розвантаженню та зберіганню ТС…“. То есть мы у вас забрали имущество без предупреждения и в ваше отсутствие, а вы нам за это должны. По-сумски выглядит логично, а Европе такого не понять.
Фото автора
Освободили участок! Теперь это место служит складом мусора, а соседние киоски, которые тоже были в «демонтажном списке», по таинственным причинам не пострадали
Алексей Сикорский, «Панорама» №15

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