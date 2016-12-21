«Евродворы» в Сумах (фотофакт)

Состояние придомовых территорий и дворов в Сумах оставляет желать лучшего. Горожане, проживающие ближе к центру города, уже не знают как привлечь внимание городской власти к существующим проблемам. Публикуют в соцсетях фото и надеются, что рано или поздно и до этих территорий дойдут бюджетные деньги и внимание чиновников.

«А це наша калюжа (вірніше вона не одна). Ну, звичайно, не така знаменита, як миргородська, яку іронічно описав свого часу Гоголь, але теж заслуговує на увагу і пішоходів, а особливо автомобілістів. Чи, можливо, місцева влада теж зацікавиться цим?!! До речі, будинок знаходиться майже в центрі міста, біля Центрального ринку. Та от біда, виборців тут малувато, тому, мабуть, у нас ніколи не буде «євродвору»», — написала сумчанка Людмила Крутько и выложила фото.