«Евродвор» в Сумах (фотофакт)

Горожане стараются привлечь внимание городской власти к неприглядным дворам в соцсетях. «21 век, евродвор по-сумски, детская площадка, Новоместенская,26…Лектората малова-то будет, потому и не стараются ни власть, ни депутаты», — написала на своей странице в фейсбуке Светлана ШЕПИЛОВА.