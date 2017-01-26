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«Евродвор» в Сумах (фотофакт)

Сегодня, 12:23 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Горожане стараются привлечь внимание городской власти к неприглядным дворам в соцсетях. «21 век, евродвор по-сумски, детская площадка, Новоместенская,26…Лектората малова-то будет, потому и не стараются ни власть, ни депутаты», — написала на своей странице в фейсбуке Светлана ШЕПИЛОВА.

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