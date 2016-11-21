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Двое погибли и 5 пострадали в ДТП на Сумщине

Сегодня, 14:27 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Двое погибли и 5 пострадали в ДТП на Сумщине

Из-за столкновения двух легковушек на Сумщине два человека погибли, двое госпитализированы и еще трое пострадали.
7 января на трассе Сумы-Ромны около с. Штеповка 27-летний водитель автомобиля ВАЗ 2108 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Mercedes-Benz под управлением 34-летнего водителя. В результате столкновения две пассажирки ВАЗа 32-х и 56-летняя женщины погибли на месте. Водитель же получил только закрытую травму грудной клетки и шейного отдела позвоночника. Его госпитализировали в Роменскую ЦРБ.
Пострадали и пассажиры Mercedes: у 35-летней женщины-перелом костей носа, ушиб верхней губы, гематомы на лице; у 64-летнего мужчины- закрытый перелом кисти руки и ушиб ноги, у 65-летней женщины –закрытый перелом руки и подозрения на перелом бедра (она госпитализирована в хирургию Недригайловской ЦРБ), у 43-летней – ушиб виска и левого плеча. Всем пострадавшим оказана медпомощь, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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