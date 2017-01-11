Два суицида на Сумщине

1 марта в Конотопском районе дома по месту жительства повесился 60-летний мужчина. По свидетельству знакомых, ранее он неоднократно высказывал намерения о добровольном уходе из жизни и злоупотреблял спиртным. Труп направлен в морг.

Днем ранее при аналогичных обстоятельствах в Лебедине повесился 51-летний мужчина, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 1 марта на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 38 человек (в прошлом году на эту же дату – 35).