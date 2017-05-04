ДТП в Сумах: сбил ребенка и скрылся

19 мая в 12:30 на перекрестке ул. Петропавловская-Огарева в Сумах житель Сумского района за рулем автомобиля Москвич 2141 совершил наезд на 10-летнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик получил ушиб верхней трети левого бедра. После оказания медпомощи его отпустили домой. Водитель с места ДТП скрылся, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.