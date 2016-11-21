ДТП на Сумщине: травмирован 8-летний ребенок

7 января в с. Бишкинь Лебединского района 35-летний мужчина за рулем Chevrolet Aveo допустил наезд на 8-летнего ребенка. В результате ДТП пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой живота и гематомой правой руки госпитализирован в хирургию Лебединской ЦРБ, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 8 января с начала года на территории Сумской области произошло 4 ДТП, в которых 4 человека погибли и 16 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 15 ДТП, в которых 1 человек погиб и 18 пострадали).