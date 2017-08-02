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ДТП на Сумщине: сбил при обгоне

Сегодня, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
ДТП на Сумщине: сбил при обгоне

17 сентября в 23:00 на автодороге около с. Шевченково Конотопского района 55-летний водитель за рулем Volkswagen во время обгона совершил наезд на пешехода, который в состоянии алкогольного опьянения двигался по дороге. 74-летний мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и ссадинами лица доставлен в хирургию Конотопской больницы, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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