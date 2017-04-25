30 июня в Конотопе 30-летний водитель автомобиля ВАЗ 2101 врезался в дерево на обочине дороги. В результате столкновения пострадала 8-летняя дочь водителя. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной головы справа она госпитализирована в хирургическое отделение Конотопской ЦРБ. Машина отправлена на штрафплощадку, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
В ДТП на Сумщине пострадал ребенок
Сегодня, 11:38 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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