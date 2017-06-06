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ДТП в Конотопе: столкновение с последствиями

Сегодня, 14:35 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
ДТП в Конотопе: столкновение с последствиями

9 августа в 13:01 на автодороге по ул. Хмельницкого в Конотопе 41-летняя женщина за рулем автомобиля Форд при совершении поворота не предоставила преимущества в движении мопеду Viper под управлением 17-летнего парня. В результате столкновения мопедист получил ссадины левой голени и после оказания медпомощи отправлен домой, а вот 17-летний пассажир мопеда с закрытым переломом костей левой голени госпитализирован в травматологическое отделение Конотопской ЦРБ. Транспортные средства отправлены на штрафплощадку, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 9 августа с начала года на территории Сумской области произошло 211 ДТП, в которых 32 человека погибли и 276 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 306 ДТП, в которых 40 человек погибли и 375 пострадали).

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Комментировать (2)

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  • Юлія
    Юлія | Сегодня, 14:22

    » В результате столкновения мопедист получил ссадины левой голени и после оказания медпомощи отправлен домой, а вот 17-летний пассажир мопеда с закрытым переломом костей левой голени госпитализирован в травматологическое отделение Конотопской ЦРБ»
    А куди ж поділась 41-річна водійка Форда?…. чи було 2 мопеди?

    • admin adminych
      admin adminych | Сегодня, 14:43

      Водитель легковушки не пострадала. травмированы люди на мопеде.

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