ДТП в Конотопе: столкновение с последствиями

9 августа в 13:01 на автодороге по ул. Хмельницкого в Конотопе 41-летняя женщина за рулем автомобиля Форд при совершении поворота не предоставила преимущества в движении мопеду Viper под управлением 17-летнего парня. В результате столкновения мопедист получил ссадины левой голени и после оказания медпомощи отправлен домой, а вот 17-летний пассажир мопеда с закрытым переломом костей левой голени госпитализирован в травматологическое отделение Конотопской ЦРБ. Транспортные средства отправлены на штрафплощадку, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 9 августа с начала года на территории Сумской области произошло 211 ДТП, в которых 32 человека погибли и 276 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 306 ДТП, в которых 40 человек погибли и 375 пострадали).