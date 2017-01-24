Дорожники Сум приступили к «латанию» городских дорог

Сотрудники КП «Дорремстрой» приступили к ямочному ремонту наиболее пострадавших участков дорог. По традиции, начали с центральной части города. 7 марта устраняли ямки на дорожном полотне на Покровской площади.

Как заявил на аппаратном совещании директор КП «Дорремстрой» Александр ВЕГЕРА, уже подготовлены четыре бригады ремонтников и необходимая техника. При необходимости бригад может быть и шесть. Для нормальных ремонтов необходимо, чтобы среднесуточная температура составляла не менее 8 градусов.

Первые объекты на ремонт – Набережная р. Стрелка, Троицкая, Шевченко.