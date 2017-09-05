Депутатам в Сумах не перепало по 0,5 млн грн.

На сессии 25 октября хотели внести изменения в порядок использование средств городского бюджета на выполнение избирательных программ и поручений избирателей, увеличив финансирование для каждого из 42 городских избранников с 200 до 500 тыс. грн. Но для принятия решения не хватило голосов.

«Вопрос давно назрел. Даже в Сумском областном совете депутатам выделяют по 350 тыс. грн., а там бюджет намного меньше нашего. Знаю, что будут говорить. В декабре 2016 г. нам говорили, что бюджет плохой. Напомню- свободный остаток бюджета 2016 г. 272 млн грн. средства есть. Прошу поддержать. Каждый депутат будет контролировать эти деньги», — заявил депутат от «Солидарности» Дмитрий НАТАЛУХА.

Его коллеги по-разному отнеслись предложению: кто-то отметил, что бюджет Сум – свыше 2 млрд. грн., и цена вопроса- какие-то 21 млн грн. Некоторые депутаты предлагали вынести вопрос на ноябрьскую сессию и рассматривать, когда будут известны прогнозные показатели бюджета следующего года.

В итоге решили не дискутировать, а голосовать. Проект поддержали лишь 19 депутатов, 2 – воздержались, 1 – против, 16 – не голосовали.