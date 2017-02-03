Черная дыра: на Сумщине «не знают» о судьбе 143 конфискованных авто

Судьба 143 автомобилей, переданных Управлением юстиции Сумской области двум благотворительным фондам, до сих пор остается неизвестной

Щедрость Главного управления юстиции в Сумской области не знает границ. Это не удивительно, если присмотреться, как чудесно устроен мир вокруг: украинские суды конфисковывают у нарушителей закона имущество (заводы, автомобили, много еще чего хорошего и нужного) и передают в областные управления юстиции. Управления с 2014 г. пытаются продать его через систему электронных торгов «СЕТАМ», а то, что не продано, – а такого имущества, на удивление, оказывается очень немало, – специально созданная комиссия при Управлении передает благотворительным организациям. На этом по истечении одного календарного года следы имущества, которое государство конфисковало, чтобы извлечь из него для себя, государства, и своих граждан пользу, теряются. Стоимость этого имущества исчисляется десятками миллионов гривен.

Куда же оно девается? Кто пользуется этими материальными благами, которые достаются бесплатно? И почему никто из государственных чиновников не может ответить на простой вопрос: куда они дели автомобили и прочую «мелочь» , стоящую такие большие деньги? При этом чиновники Управления юстиции весело помахивают бумажками, где черным по белому написано: сведения о таком имуществе сберегаются в течение календарного года или три года, если имущество конфисковано по криминальным делам. Вуаля! Ищите ветра в поле. Точнее, 122 транспортных средства, переданные Управлением юстиции Сумской области в период с 2011 по 2015 г. благотворительному фонду «Социнвест» (руководитель Владимир ЛАЗАРЕВ) и 21 автомобиль «Благотворительный фонд Павловского» (руководитель Василий ПАВЛОВСКИЙ).

Вот с этим журналисты «r» и пытались разобраться: куда же на самом деле девается конфискат? Первую часть нашего расследования «Отдали туда, не помним куда» читайте в «Панораме» №1/53 (28.12.16). Вашему вниманию — часть 2.

Молчание благотворителей

В течение двух месяцев редакция газеты «r» пыталась найти следы 143 автомобилей и поговорить с руководителями благотворительных организаций, которые, по нашей информации, получили их в качестве конфиската от Управления юстиции. Изначально руководитель БФ «Социнвест» Владимир Лазарев и руководитель БФ имени себя Василий Павловский обещали показать нашим журналистам каждую машину, а также все документы на них. При этом утверждали, что смотреть-то, в общем, и не на что, настолько плохо выглядят эти автомобили. Но время шло, и чем больше мы настаивали на просмотре, тем все затруднительней становилось общение. Когда закончились праздники, больничные и командировки, трубки абонентов перестали отвечать человеческими голосами. На сегодняшний день мы так и не узнали ответа на наш вопрос: где находится конфискат — 143 автомобиля самых разных марок, переданный этим благотворительным фондам Управлением юстиции Сумской области. Что с ними произошло, где они стоят и кто на них ездит? Кто знает, может, это очередной чиновник, как это делал начальник управления молодежи и спорта Сумской ОГА Дмитрий ЛАНТУШЕНКО?

Речь между тем идет о приличных деньгах. Даже самые скромные подсчеты — при средней стоимости по 60 тыс. грн каждый автомобиль – сумма тянет на 12 млн грн. На самом деле сумма значительно больше. Так где же наши, государственные/народные автомобили и кто греет на этом дельце руки?

Информация — в массы

Узнать о небольшой части «интересных» схем нам помогли люди, имевшие отношение к работе исполнительной службы, или же общественники, претендовавшие на конфискованное имущество. Один из них – журналист и правозащитник Игорь НАЗАРЕНКО. Он предал огласке список из 163 автомобилей, конфискованных Сумской таможней в 2011-15 гг. Исполнительная служба передала их самым разным организациям. Выяснить судьбу и увидеть каждый из автомобилей оказалось очень большой проблемой, поскольку это движимое, а порой «недвижимое» имущество после получения тщательно скрывается рядом лиц, причастных к этому процессу.

Интересен отбор получателей в этом списке. Самые дорогие и престижные марки автомобилей получили госструктуры и их руководители. Согласно «списку Назаренко», Сумская областная прокуратура получила элитный внедорожник BMW X6 (2009 г. выпуска), его оценочная стоимость на то время — 1,5 млн грн., т.е. 125 тыс. американских долларов, и два «Мерседеса» 2004 и 2001 г. выпуска (приблизительно стоимостью в 500 тыс. грн. каждый). Также сумские исполнители передали дорогостоящий автомобиль киевской госохране — кроссовер Audi Q7 (2007 г. выпуска), его стоимость 800 тыс. грн.

История «Социнвеста»

Кроме госструктур, в перечень получивших автомобили от исполнительной службы вошли общественная организация «Профессиональная лига социальных работников Сумщины», приемные семьи и учебные заведения. Но самым везучим оказался благотворительный фонд социальной защиты инвалидов Сумской области «Социнвест». 122 транспортных средства! Наверное, сумские инвалиды должны быть очень довольны такому подарку судьбы. К примеру, только за один день, 4 марта 2014 г., «Социнвест» получил более 50 автомобилей и даже один спортивный мотоцикл. Впрочем, по словам Игоря Назаренко, ни одного автомобиля и мотоцикла фонд «Социнвест» сумским инвалидам так и не передал.

Чем же так известнен БФ «Социнвест», что пользуется такой благосклонностью комиссии по распределению конфиската? По словам представителей организаций, защищающих права людей с инвалидностью (глава координационного совета общественных организаций инвалидов в Сумской области Владимир БАБЕНКО, глава Сумской городской организации инвалидов «Рука допомоги» Олег ГАБ, глава Сумского спортивного клуба инвалидов «Феникс» Александр ГРИНКА), за несколько лет фондом действительно реализован с разным успехом ряд мероприятий и услуг для инвалидов. О работе фонда и его руководителя Владимира Лазарева эти люди отзываются положительно, но для них стал неожиданностью факт, что «Социнвест» получил такое количество конфискованных автомобилей. «Я, как человек, который передвигается исключительно в инвалидном кресле, очень нуждаюсь в автомобиле и уже несколько десятков лет стою в очереди на получение такого необходимого для меня транспортного средства. Увы, из этого перечня я не знаю о судьбе ни одного автомобиля», — прокомментировал Олег Габ.

Мы обратились за комментариями к руководителю благотворительного фонда Владимиру Лазареву. Несмотря на то что он находился на больничном и проходил стационарное лечение, Владимир Лазарев любезно смог приехать в редакцию. «Да, — подтвердил он, — наш фонд получил эти автомобили (ред. — 122 машины из «списка Назаренко»). Но это явно заказная статья в мой адрес! Вы посмотрите на даты, которые в этом списке (7.09.2011-28.03.2014 гг. – прим. ред)! А если брать период по 2016 г., тогда 70% полученных конфискованных автомобилей будут у «Фонда Павловского». А мои — это лишь третья часть! Тогда была негласная команда направлять все конфискованные автомобили на АТО».

Дальше Владимир Лазарев сказал буквально следующее: «Эти автомобили стоят на балансе нашей организации. И все они есть. Я могу вам их показать. У меня есть все документы на них. Но вы не представляете, что это за автомобили! Большинство из них — это груда металлолома, которая не ездит. До того как исполнительная служба передавала эти авто, они простояли на стоянке и зимой, и летом под открытым небом, под дождем и снегом… Часть мы разобрали на запчасти и распродали, а деньги направили на мероприятия, которые проводили для инвалидов. Остались от них одни «коробки», которые стоят по гаражам в разных частях города у разных людей, с них ничего не возьмешь. На ходу машин 20. Они выполняют свою работу.

На вопрос журналиста, может ли он показать автомобили, Владимир Лазарев пообещал: «Да! Я готов вам их показать». Вместе с документами и т.д.

К сожалению, больше встретиться с Владимиром Лазаревым журналистам не удалось. В телефонном разговоре он сообщил, что до Нового года будет на больничном, после Нового года попросил позвонить после праздников. Заодно посоветовал направить официальный запрос по зарегистрированному юридическому адресу организации БФ «Социнвест»: ул. Линейная, 22. А еще утверждал, что тот же Олег Габ получил автомобиль от фонда, на котором он сейчас ездит. После этого абонент перешел в режим «вне зоны доступа». Вручить официальный запрос по указанному адресу нам не удалось — в этом здании по Линейной, 22 есть стекольная мастерская, мебельный магазин, на втором этаже — разбитые окна, но нет ни одного упоминания о благотворительном фонде «Социнвест». Люди, работающие там, также ничего о благотворительном фонде «Социнвест» не слышали. Пришлось отсылать запрос заказным письмом, которое, очевидно, до сих пор ищет своего адресата.

Официально

В Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Министерства юстиции значится благотворительный фонд социальной защиты (поддержки) инвалидов Сумской области «Социнвест», основанный в 2009 г., руководителем значится Владимир Николаевич Лазарев. К слову, он же является руководителем производственного предприятия общественного объединения «Координационный совет общественных организаций инвалидов Сумской области» «Социнвест»». В разделе «виды деятельности» — строительство домов; посредничество в торговле товарами; оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, растительными маслами и жирами; оптовая торговля топливом; розничная торговля в неспециализированных магазинах без преобладания продовольственного ассортимента; организация строительства объектов недвижимости для продажи или сдачи в аренду; другая деятельность в сфере спорта. Третья организация — дочернее предприятие «Благотворительного фонда «Социнвест» — на данный момент находится в стадии прекращения деятельности. Среди документов Сумского горсовета есть решение установить арендную плату БФ «Социнвест» в размере 24 грн. на 2017 г. за аренду нежилых помещений площадью 866,6 кв.м (с уточнением данных БТИ), размещенных в городском парке культуры и отдыха им. Кожедуба. Найти представителей этого фонда и по этому адресу нам также не удалось, помещение пустовало.

Фонд Павловского

Примерно такая же история случилась и при попытке посмотреть на автомобили, переданные «Фонду Павловского». В декабре 2016 г. в разговоре по телефону Василий Павловский отказался показать транспортные средства, ссылаясь на большую занятость. Он акцентировал, что большинство автомобилей находятся в непригодном состоянии: «Я готов передать их хоть сейчас, лишь бы от меня все отстали. Я не могу помогать людям, когда мне звонят журналисты с постоянными расспросами о судьбе автомобилей». Мы бы рады не звонить, но если фонд получает только за год 21 автомобиль на благотворительные цели, то вполне объяснимо, что общество хочет знать, как этот транспорт используется и где он.

К слову, именно через «фонд Павловского» начальник управления молодежи и спорта Сумской областной государственной администрации Дмитрий Лантушенко получил автомобиль Volkswagen Passat 1997 г. в. После огласки этого факта в СМИ Дмитрий Лантушенко объяснял, что получил этот автомобиль в непригодном состоянии и занимался его ремонтом, чтобы потом отправить в АТО.

На днях Василий Павловский снова сообщил, что он в данный момент в Киеве и не может ничем помочь. Обещал перезвонить. Ждем.

Стоит отметить, что кроме «r» не удалось получить ответа от Василия Павловского и Департаменту соцзащиты населения Сумской ОГА. Прождав полгода, 3 января 2017 г. Департамент социальной защиты населения Сумской областной государственной администрации обратился в Сумской окружной административный суд с исковым заявлением к благотворительной организации «Благотворительный фонд Павловского». В иске просит обязать ответчика представить в Департамент социальной защиты населения Сумской областной государственной администрации отчеты о наличии и распределении гуманитарной помощи за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. по форме, установленной Министерством социальной политики Украины. Назначенный на 25 января суд не состоялся, поскольку ответчик предоставил отчет, вследствии чего Департмент соцзащиты Сумской ОГА не поддержал иск.

В предоставленном отчете значится, что за прошлый год «Благотворительный фонд Павловского» получил от фонда Христианского социального обслуживания (Германия) инвалидные коляски, дополнительные средства передвижения, подъемные установки для инвалидов общим весом 2480 кг. Из различных донорских организации Германии фонд также получил автобус Mersedes-Benz, 3 автомобиля марки Mersedes-Benz, а также авто Mersedes-Benz Sprinter 2011 г. в. Часть полученой «гуманитарки» даже демонстрировалось на пл. Независимости. Однако, по словам заместителя начальника отдела по управлению персоналом и правового обеспечения юрисконсульта Ольги МАЛЕНКО, за 2016 г., если исходить из отчета, «Благотворительный фонд Павловского» так ничего никому и не передал.

Упреки к «Фонду Павловского» доводилось слышать и от бойцов 15 батальона территориальной обороны «Сумы». Со слов сослуживцев, пока Василий Павловский служил в рядах батальона, автомобили для нужд действительно передавались. Однако позже легковые авто начали потихоньку пропадать из батальона. В апреле 2015 г., когда Василий Павловский уволился со службы, в батальоне остались только грузовые военные машины с правым рулем, которые солдаты называют «шестидесятки».

Официальные запросы

Очень информативными оказались выдержки из Единого государственного реестра МВС относительно того, какие автомобили официально зарегистрированы на благотворительные фонды «Социнвест» и «Фонд Павловского». В первом зарегистрировано только 14 автомобилей, 9 из которых из «списка Назаренко» (см. таб.1), во втором — их 12 (см. таб.2). Куда же делись остальные автомобили, переданные как конфискат?

Интересный ответ на официальный запрос получен от Управления юстиции в Сумской области. На вопрос о предоставлении перечня переданного конфискованного имущества в период с 2013 по 2016 г. мы получили список из 241 наименования, где были и носки, и телефоны, и бензин, и карточки пополнения счета, и автомобили.

Автомобилей в этом списке 32 (см. Таблицу 3). Все, что указали в исполнительной службе, — название имущества, его количество и кто это имущество передавал. И ничего более. Кому их передавали и когда, в ответе, опять же, не значится. Если верить словам Владимира Лазарева, 20 конфискованных машин сегодня ездят по городу и возят инвалидов. Правда, сумские инвалиды об этом ничего не знают. А то, что передается действительно по адресу, не представляет никакой ценности и уж точно возить инвалидов не может. ««Социнвест» презентовал мне в 2011 г. металлолом, который только значится автомобилем. Я не ездил на нем ни дня. Он стоит мертвым грузом во дворе моего тестя, из него уже ничего нельзя сделать. Для меня авто — это возможность передвигаться, сегодня я не могу выйти дальше крыльца своего дома», — прокомментировал громкое заявление о получении автомобиля глава Сумской городской организации инвалидов «Рука допомоги» Олег Габ.

На сегодняшний момент руководители благотворительных фондов не спешат с ответами. Как не спешит что-либо менять в распределении и учете конфиската Сумское областное управление юстиции. Ведь если посмотреть на процесс с их стороны, в этом нет никакой необходимости, все и так чудесно работает.

Конфискованное имущество должно реализовываться в пользу государства или же бесплатно раздаваться нуждающимся организациям, чтобы приносить пользу обществу

Александр ПЕРЕСАДЬКО, экс-сотрудник исполнительной службы:

«Очень сложно продать через «СЕТАМ» конфискованные на таможне автомобили. Зачастую их стоимость на 300% выше рыночной. И даже после двойной уценки даже самые элитные автомобили не находят своего покупателя. Поэтому они попадают в разряд «отдаем бесплатно»».

Фото 1: Щедрые подарки. Из шести конфискованных автомобилей, переданных исполнительной службой Сумского управления юстиции батальону «АЗОВ» осенью 2016 г., есть экземпляры, которые требуют капитального ремонта.

Фото 2: Нашумевший автомобиль. Именно на таком Volkswagen Passat 1997 г.в. ездил начальник управления молодежи и спорта Сумской областной государственной администрации Дмитрий Лантушенко до того, как передал ВСУ.

Фото 3: Никого нет. По юридическому адресу «Социнвеста» находиться магазин мебели, мастерская по порезке стекол, но ни единого упоминания о благотворительной организации.

Таблица1: Перечень зарегистрированных автомобилей на благотворительный фонд (поддержки) инвалидов Сумской области «Социнвест»

Таблица2: Перечень зарегистрированных автомобилей на «Благотворительный фонд Павловского»



Таблица3: Перечень переданного конфискованного имущества органами государственной исполнительной службы за период с 2013 по 1 декабря 2016 г.



Александр Панченко,

Екатерина Евдокимова, «Панорама» №6