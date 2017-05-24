Панорама / сумы / новости / события / комментарии
04.07 Вторник

Последствия аварии: в Сумах родители просят обезопасить детей

Сегодня, 10:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Наталия Гончарук Наталия Гончарук
Последствия аварии: в Сумах родители просят обезопасить детей

Отец пострадавшей в предновогодней аварии на Веретеновке девочки Дмитрий Штепа просит городских властей не затягивать с оборудованием пешеходного перехода в районе детской спортивной конной школы, которым обещают заняться с января месяца.
«Мы обратились с письмом к городским властям сразу же после ДТП. На нашу просьбу сделать дорогу детей с тренировки из конной школы домой безопасной отреагировали довольно быстро. И уже в январе на сессии депутаты проголосовали за установку соответствующих знаков. В феврале мы также получили письмо от коммунального предприятия «Дорремстрой» о том, что предупреждающие знаки и «зебра» появятся на этом злосчастном повороте, как только позволят погодные условия. Очевидно, до сих пор погода не дает им этого сделать. Я не думаю, что для того, чтобы сделать разметку на дороге и поставить две таблички, нужны огромные капиталовложения и столько времени. Речь идет не о миллионах, но это может спасти жизнь и здоровье наших детей», — объясняет Дмитрий Штепа.
Сегодня София Штепа продолжает бороться со страшными последствиями ДТП. Ребенок получил инвалидность и очень скоро ей предстоит перенести еще одну операцию. Больше всего эта авария сказалась на зрении ребенка.

Напечатать Письмо автору Просмотров 307 Комментариев 0

читайте также
В Сумах мужчина выпрыгнул из окна
В Сумах мужчина выпрыгнул из окна
24.05.2017, 09:13 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 24.05.2017, 09:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 480 Комментариев 0
Кадры Сум: Баранов займется транспортом
Кадры Сум: Баранов займется транспортом
23.05.2017, 17:17 Новость
Панорама Панорама 23.05.2017, 17:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика Регион: Сумы Просмотров 147 Комментариев 0
Из окна больницы Сум выпал мужчина
Из окна больницы Сум выпал мужчина
23.05.2017, 09:09 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 23.05.2017, 09:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 686 Комментариев 0
ДТП в Сумах: сбил ребенка и скрылся
ДТП в Сумах: сбил ребенка и скрылся
22.05.2017, 13:27 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 22.05.2017, 13:27 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 351 Комментариев 0
В Сумах судят живодера
В Сумах судят живодера
22.05.2017, 12:12 Новость
Панорама Панорама 22.05.2017, 12:12 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 178 Комментариев 0
В Сумах поезд сбил человека
В Сумах поезд сбил человека
22.05.2017, 07:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 22.05.2017, 07:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 818 Комментариев 0
На ул. Горького в Сумах отреставрировали конференц-зал (фото) 2 фото
На ул. Горького в Сумах отреставрировали конференц-зал (фото)
19.05.2017, 10:13 Новость
Панорама Панорама 19.05.2017, 10:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 291 Комментариев 0
В Сумах женщина пыталась расплатиться фальшивой купюрой
В Сумах женщина пыталась расплатиться фальшивой купюрой
31.03.2017, 09:19 Новость
Панорама Панорама 31.03.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 341 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
«ГУАЛАПАК УКРАИНА»: лучшее — детям
Сегодня, 10:35
admin adminych admin adminych Сегодня, 10:35 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0
Лендинг от Impulse Design: ультрасовременные решения и креатив
30.06.2017, 10:31
admin adminych admin adminych 30.06.2017, 10:31 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 11 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 050 Комментариев 0
Опросы

Кому вы доверяете больше всего?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Где приобрести авиабилеты из Украины в Казахстан и обратно по выгодной цене
Вчера, 16:58
admin adminych admin adminych Вчера, 16:58 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0
Дизайнерские решения при оформлении ванной комнаты
30.06.2017, 18:36
admin adminych admin adminych 30.06.2017, 18:36 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 49 Комментариев 0
Avia.silpovoyage — удобный сервис для бронирования авиабилетов
27.06.2017, 14:03
admin adminych admin adminych 27.06.2017, 14:03 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Где найти лучшие туры на Кипр
26.06.2017, 19:48
admin adminych admin adminych 26.06.2017, 19:48 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
Tissot — надежность, проверенная столетиями
21.06.2017, 13:52
admin adminych admin adminych 21.06.2017, 13:52 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
последние комментарии
andreikaandreika к материалу
Нюансы быстрых онлайн-кредитов
Я недавно брал займ на одном ресурсе и меня все устроило.Реально все удобно и просто без заморочек.Деньги на карту получил ...
Вчера, 00:00
Петро Васильович к материалу
Откройте, полиция!
А коли ти скакав на майдані то на що сподівався? Що незаконно розігнавши яку б то не було, але законну ...
01.07.2017, 18:00
Сергей Федоров к материалу
Откройте, полиция!
И такой БЕСПРЕДЕЛ власти, РОСТ цен, тарифов, ОБНИЩАНИЕ народа и РАЗВОРОВЫВАНИЕ народного Бюджета страны будет продолжаться пока БАРАНЫ, проголосовавшие за ...
24.06.2017, 00:19
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII