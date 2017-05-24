Последствия аварии: в Сумах родители просят обезопасить детей

Отец пострадавшей в предновогодней аварии на Веретеновке девочки Дмитрий Штепа просит городских властей не затягивать с оборудованием пешеходного перехода в районе детской спортивной конной школы, которым обещают заняться с января месяца.

«Мы обратились с письмом к городским властям сразу же после ДТП. На нашу просьбу сделать дорогу детей с тренировки из конной школы домой безопасной отреагировали довольно быстро. И уже в январе на сессии депутаты проголосовали за установку соответствующих знаков. В феврале мы также получили письмо от коммунального предприятия «Дорремстрой» о том, что предупреждающие знаки и «зебра» появятся на этом злосчастном повороте, как только позволят погодные условия. Очевидно, до сих пор погода не дает им этого сделать. Я не думаю, что для того, чтобы сделать разметку на дороге и поставить две таблички, нужны огромные капиталовложения и столько времени. Речь идет не о миллионах, но это может спасти жизнь и здоровье наших детей», — объясняет Дмитрий Штепа.

Сегодня София Штепа продолжает бороться со страшными последствиями ДТП. Ребенок получил инвалидность и очень скоро ей предстоит перенести еще одну операцию. Больше всего эта авария сказалась на зрении ребенка.