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Бійці об’єднаних тергромад отримуватимуть правову допомогу

Вчера, 15:03 Категория: Новость Рубрики: Закон, Общество Регион: Сумщина
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Бійці об’єднаних тергромад отримуватимуть правову допомогу

Новый проект, спрямований на підтримку учасників АТО у новостворених громадах, презентували у Сумах.

Правова підтримка учасникам АТО та членам їх сімей у 10 новостворених громадах Сумщини буде надаватися у рамках проекту Громадської організації «Учасники АТО Сумщини». «Фішкою проекту є те, що атовці будуть навчати атовців, тобто їм буде зручніше зрозуміти один одного і, певною мірою, тренерам, тим експертам, які будуть навчати»,- говорить Олексій ЗАХАРЧЕНКО
«Коли ті, хто був у зоні АТО у якості бійців, волонтерів, керівників повертаються додому, а особливо в сільські місцевості, то вони залишаються один на один зі своїми проблемами. Дуже важливо створити осередки людей на місцевому рівні, які пройшли війну, щоби вони об’єдналися для захисту власних інтересів, — пояснив суть проекту Андрій БУКІН.
Запрацює проект вже у вересні, зустрічі із громадами проводитимуться із серпня. Експерти зазначили, що він триватиме до грудня 2017. Потім вони планують шукати фінансування в міжнародних організаціях, а також у місцевого і державного бюджетах.
Володимир ЧЕПІК зазначив, що тим, хто потребуватиме правової допомоги будуть надаватися консультації, підготовка потрібних документів, а в разі виникнення надскладних питань експерти допоможуть скласти позивні заяви. До того ж, усі послуги є безкоштовними.
Вартість проекту — 230 тисяч гривень, з них 160 дав міжнародний фонд «Відродження», решту громадська організація зібрала власними силами.
Територіальні громади, які стали учасниками проекту: Миколаївська, Миропільська, Недригайлівська, Хотінська, Бездрицька, Краснопільська, Вільшанська, Кириківська, Тростянецька, Миколаївська (Білопільський район).
Наразі вже триває робота, а саме – зустрічі з головами об’єднаних територіальних громад. Уся інформація щодо отримання правової допомоги буде представлена власне в тих громадах, які ми обрали для проекту, гаряча лінія також скоро запрацює. Згодом буде відбір «агентів впливу» на владні інституції новостворених громад із числа учасників АТО та їх родин, а потім проведення для них 10 одноденних тренінгів на правову тематику. До того ж, в кожній громаді будуть проведені виїзні консультації. Інформаційний етап передбачає створення і поширення 12-хвилинного фільму про можливості участі ветеранів АТО в життєдіяльності місцевих громад та їх вплив на прийняття рішень.

Євгенія ЩЕРБАК

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