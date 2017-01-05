Андрей Кривцов об архитектурных проблемах Сум

В 2016 г. в Сумах много говорили о реконструкции Театральной площади, однако вопрос объявления конкурса по этой проблеме так и остался нерешённым. С главным архитектором города Андреем КРИВЦОВЫМ мы говорили о том, когда же это произойдёт, а также о других архитектурных проблемах города.

r: Будет ли в 2017 г. объявлен конкурс на реконструкцию Театральной площади и прилегающей территории?

Андрей Кривцов: Сейчас идёт работа над соответствующим положением, которое будет регулировать процедуру проведения конкурса. Типовое положение о подобных конкурсах существует, но в нашем случае на его основе необходимо указать определённые особенности. Думаю, в ближайшие месяцы оно будет подготовлено, его утвердит горисполком, и тогда можно будет объявить конкурс. Если все пойдёт нормально, победителей узнаем уже в этом году, а реализация проекта станет возможна только после того, как соответствующее решение о выделении средств примут депутаты горсовета. По моему мнению, площадь должна стать живым пространством с зелёной зоной, где люди могут отдыхать. Возврата к старой концепции, остатки которой горожане видят сейчас, быть не может.

r: В прошлом году городские власти анонсировали начало борьбы с незаконной рекламой в городе. Что удалось сделать?

А.К.: Разработана комплексная схема размещения рекламы в городе, вскоре она будет утверждена исполкомом. Пока она не будет принята, размещение новой рекламы ограничено. Как только это произойдёт, у нас появится возможность приводить в порядок внешнюю рекламу. Уже в конце 2016 г. провели первый рейд по демонтажу незаконно размещённых рекламных носителей, будем заниматься этим и впредь. Но этот процесс не будет одномоментным, так что внешняя городская среда будет изменяться постепенно.

r: Внешний облик универмага «Киев» и пристроек к нему продолжает вызывать гневные отклики сумчан. Насколько здесь можно изменить ситуацию?

А.К.: Мы провели анализ того безобразия, которое творится возле универмага «Киев», составлена определённая схема временных сооружений. Но, к сожалению, есть определённые юридические сложности и тонкости. Две месяца назад мы направили администрации универмага запрос с просьбой предоставить документы на размещение всех этих сооружений. Но ответа так до сих пор и не дождались. Очевидно, придётся направлять повторный запрос. Согласно законодательству, если на земельном участке размещено некое временное сооружение, управление архитектуры должно дать согласование на его размещение. Уже сейчас могу сказать, что практически ни одного согласования собственники таких сооружений не получали. Но это отнюдь не означает, что городские власти сейчас же могут приступить к демонтажу таких сооружений – также из-за юридических тонкостей. Работа над проблемой универмага «Киев» будет продолжаться, уверен — мы сможем с ней справиться.

r: Будет ли в 2017 г продолжаться обустройство территории Центрального рынка?

А.К.: Собственники рынка заверили нас, что такая работа будет проводиться и в этом году. В первую очередь мы хотим, чтобы были освобождены тротуары для прохожих вдоль улиц Набережная р. Стрелки и Засумская.

r: Неподалёку от памятника Тарасу Шевченко находиться полуразобранное здание бывшего кафе «Кобзарь» (ранее «Русский чай»). Около десяти лет назад там было запланировано возведение здания двухэтажного кафе, но в итоге до сих пор даже не закончена разборка старого здания. Какова ситуация сейчас?

А.К.: Пока о дальнейших намерениях собственника земельного участка нам ничего не известно, будем изучать этот вопрос.

r: Какова судьба ещё одного долгостроя в центре — возможного здания офисно-торгового центра напротив Спасо-Преображенского собора? Осенью работы там начались, но теперь снова приостановлены…

А.К.: Там городская архитектурно-строительная инспекция проводила проверку, возможно, поэтому процесс приостановлен. Мы также общались с заказчиком здания, вроде бы нашли понимание в том, что проект может быть изменён в соответствии с архитектурной средой центра города.

r: Долгое время предыдущие власти не занимались разработкой детального плана территории (ДПТ) города. Сколько таких решений удалось принять в прошлом году?

В 2016 г. горсоветом было принято решение о разработке шести таких ДПТ, в том числе района эспланады, жители которой выходили на акции протеста. Сейчас непосредственно идёт процесс разработки планов, потом будут общественные слушания и другие процедуры. С детальным планом территории центральных кварталов пока решили не спешить — здесь необходима комплексная работа.

Владимир Пошва, «Панорама» №5