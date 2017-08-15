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21.09 Четверг

Переименование в Сумах: новые названия старых улиц

Вчера, 11:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Переименование в Сумах: новые названия старых улиц

Таблица переименований улиц в Сумах

Старое название Новое название
 Ул. 26 Бакинскихкомиссаров Василия Капниста
 Ул. 2-я Красногвардейская Иоанна Павла II
 Ул. 2-я Краснознаменная Пушкаревская
Ул. 3-я  Краснознаменная Липнянская
Ул. 40 лет Октября РоманаАтаманюка
 Ул. Антонова Александра Анищенко
Ул. Артема Конотопской битвы
Ул. Баумана Степана Бандеры
Ул. Боженко Николая Лукаша
Ул. Борцов революции Гетмана Мазепы
Ул. Войкова Николая Михновского
Ул. Володарского Пантелеймоновская
Ул. Воровского Юрия Ветрова
Ул. Газети «Правда» Бельгийская
Ул. Гайдара Родниковая
Ул. Герокв Сталинграда Героев Сумщины
Ул. Димитрова Дмитрия Багалия
Ул. Энгельса Героев Чернобыля
Ул. Запотоцкого Марии Приймаченко
Ул. Калининградская Ивана Выговского
Ул. Кировоградская Промышленная
Ул. Клари Цеткин Олени Телиги
Ул. Колхозная Василия Чаговца
Ул. Коминтерна Андрея Шептицкого
Ул. Комсомольская Даниила Галицкого
Ул. Коммунаров Гулака-Артемовского
Ул. Котовского Олега Балацкого
Ул. Лядова Григория Ващенко
Ул. Матроса Железняка Николая Данька
Ул. Менжинского Березовый гай
Ул. Олеко Дундича Георгия Нарбута
Ул. Орджоникидзе Семьи Линтварёвых
Ул. Островского Пантелеймона Кулиша
Ул. Павлика Морозова Олега Ольжича
Ул. Парижской Коммуны Сергея Табалы (Севера)
Ул. Пархоменко Давида Бурлюка
Ул. Плеханова Василия Стуса
Ул. Пролетарская Ярослава Мудрого
Ул. Совхозная (кроме д. 1-16) Батуринская
Ул.  Совхозная (д.1-16) Николая Василенко
Ул. Советская Александра Олеся
Ул. Сергея Лазо Оболонская
Ул. Стаханова Сергея Єфремова
Ул. Тельмана Пилипа Орлика
Ул. Урицкого Ивана Асмолова
Ул. Фадеева Владимира Ивасюка
Ул. Фурманова Генерала Чупринки
Ул. Чапаева Владимирская
Ул. Красных партизан Партизанская
Ул. Краснознаменная Барановская
Ул. Щербакова Полковника Болбочана
Ул. Щорса Нижнелепеховская
Ул. Якіра Люблинская
Пер. 2-й Воровского Бориса Гринченко
Пер. Баумана Гетманский
Пер. Войкова Николая Михновського
Пер. Володарского Семинаровський
Пер. Воровского Дмитрия Дорошенко
Пер. Газеты «Правда» Іоанна Крестителя
Пер. Демьяна Бедного Николая Василенко
Пер. Дзержинского Григория Сковороди
Пер. Запотоцкого Софии Русовой
Пер. Комсомольский Геннадия Петрова
Пер. Коммунаров Марии Башкирцевой
Пер. Котовского Соломии Крушельницькой
Пер. Луначарского Генерала Грекова
Пер. Матроса Железняка Ивана Литвиненко
Пер. Менжинского Березовый гай
Пер. Орджоникидзе Линтварёвых
Пер. Островского Василия Филоновича
Пер. Павлика Морозова Ветреный
Пер. Парижской Коммуны МарусиЧурай
Пер. Пионерсиький Сухановский
Пер. Свердлова Архитекторов Шольцев
Пер. Урицкого Степана Тимошенко
Пер. Красных партизан Повстанческий
Пер Красноармейский Монастырский
Пер. Красногвардейский Ілльинский
Пр. Димитрова Нини Братусь
Пр. Луначарского Евгения Маланюка
 Пр.Урицкого Михаила Осадчего
сквер «Комсомольский» Алексея Братушки
сквер « Парижской Коммуны Харьковский
сквер им. Федько ГероевНебесной Сотни
сквер по ул. ГероевСталинграда По ул. ГероевСумщины
Ул. Демьяна Коротченко Ивана Сирка
Ул. Жукова Л Быкова
Ул. Заярного  Н. Хвилевого
Ул. Расковой Ю. Липи
Ул. Семашко  Васильковая
Ул. Черепина  Героев Крут
Ул. Воєводина  Ивана Поддубного
Ул. 9 января  Ивана Кавалеридзе

 

 

 

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