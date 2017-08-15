Переименование в Сумах: новые названия старых улиц

Таблица переименований улиц в Сумах
|Старое название
|Новое название
|Ул. 26 Бакинскихкомиссаров
|Василия Капниста
|Ул. 2-я Красногвардейская
|Иоанна Павла II
|Ул. 2-я Краснознаменная
|Пушкаревская
|Ул. 3-я Краснознаменная
|Липнянская
|Ул. 40 лет Октября
|РоманаАтаманюка
|Ул. Антонова
|Александра Анищенко
|Ул. Артема
|Конотопской битвы
|Ул. Баумана
|Степана Бандеры
|Ул. Боженко
|Николая Лукаша
|Ул. Борцов революции
|Гетмана Мазепы
|Ул. Войкова
|Николая Михновского
|Ул. Володарского
|Пантелеймоновская
|Ул. Воровского
|Юрия Ветрова
|Ул. Газети «Правда»
|Бельгийская
|Ул. Гайдара
|Родниковая
|Ул. Герокв Сталинграда
|Героев Сумщины
|Ул. Димитрова
|Дмитрия Багалия
|Ул. Энгельса
|Героев Чернобыля
|Ул. Запотоцкого
|Марии Приймаченко
|Ул. Калининградская
|Ивана Выговского
|Ул. Кировоградская
|Промышленная
|Ул. Клари Цеткин
|Олени Телиги
|Ул. Колхозная
|Василия Чаговца
|Ул. Коминтерна
|Андрея Шептицкого
|Ул. Комсомольская
|Даниила Галицкого
|Ул. Коммунаров
|Гулака-Артемовского
|Ул. Котовского
|Олега Балацкого
|Ул. Лядова
|Григория Ващенко
|Ул. Матроса Железняка
|Николая Данька
|Ул. Менжинского
|Березовый гай
|Ул. Олеко Дундича
|Георгия Нарбута
|Ул. Орджоникидзе
|Семьи Линтварёвых
|Ул. Островского
|Пантелеймона Кулиша
|Ул. Павлика Морозова
|Олега Ольжича
|Ул. Парижской Коммуны
|Сергея Табалы (Севера)
|Ул. Пархоменко
|Давида Бурлюка
|Ул. Плеханова
|Василия Стуса
|Ул. Пролетарская
|Ярослава Мудрого
|Ул. Совхозная (кроме д. 1-16)
|Батуринская
|Ул. Совхозная (д.1-16)
|Николая Василенко
|Ул. Советская
|Александра Олеся
|Ул. Сергея Лазо
|Оболонская
|Ул. Стаханова
|Сергея Єфремова
|Ул. Тельмана
|Пилипа Орлика
|Ул. Урицкого
|Ивана Асмолова
|Ул. Фадеева
|Владимира Ивасюка
|Ул. Фурманова
|Генерала Чупринки
|Ул. Чапаева
|Владимирская
|Ул. Красных партизан
|Партизанская
|Ул. Краснознаменная
|Барановская
|Ул. Щербакова
|Полковника Болбочана
|Ул. Щорса
|Нижнелепеховская
|Ул. Якіра
|Люблинская
|Пер. 2-й Воровского
|Бориса Гринченко
|Пер. Баумана
|Гетманский
|Пер. Войкова
|Николая Михновського
|Пер. Володарского
|Семинаровський
|Пер. Воровского
|Дмитрия Дорошенко
|Пер. Газеты «Правда»
|Іоанна Крестителя
|Пер. Демьяна Бедного
|Николая Василенко
|Пер. Дзержинского
|Григория Сковороди
|Пер. Запотоцкого
|Софии Русовой
|Пер. Комсомольский
|Геннадия Петрова
|Пер. Коммунаров
|Марии Башкирцевой
|Пер. Котовского
|Соломии Крушельницькой
|Пер. Луначарского
|Генерала Грекова
|Пер. Матроса Железняка
|Ивана Литвиненко
|Пер. Менжинского
|Березовый гай
|Пер. Орджоникидзе
|Линтварёвых
|Пер. Островского
|Василия Филоновича
|Пер. Павлика Морозова
|Ветреный
|Пер. Парижской Коммуны
|МарусиЧурай
|Пер. Пионерсиький
|Сухановский
|Пер. Свердлова
|Архитекторов Шольцев
|Пер. Урицкого
|Степана Тимошенко
|Пер. Красных партизан
|Повстанческий
|Пер Красноармейский
|Монастырский
|Пер. Красногвардейский
|Ілльинский
|Пр. Димитрова
|Нини Братусь
|Пр. Луначарского
|Евгения Маланюка
|Пр.Урицкого
|Михаила Осадчего
|сквер «Комсомольский»
|Алексея Братушки
|сквер « Парижской Коммуны
|Харьковский
|сквер им. Федько
|ГероевНебесной Сотни
|сквер по ул. ГероевСталинграда
|По ул. ГероевСумщины
|Ул. Демьяна Коротченко
|Ивана Сирка
|Ул. Жукова
|Л Быкова
|Ул. Заярного
|Н. Хвилевого
|Ул. Расковой
|Ю. Липи
|Ул. Семашко
|Васильковая
|Ул. Черепина
|Героев Крут
|Ул. Воєводина
|Ивана Поддубного
|Ул. 9 января
|Ивана Кавалеридзе