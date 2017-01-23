Звезды и благотворительность

Многие знаменитости создают благотворительные фонды, которые помогают самым разным людям справиться с их проблемами. Кому же помогают сегодня известные спортсмены, актеры и певцы?

Известные люди нашей планеты борются с бедностью, помогают выжить пострадавшим от природных катаклизмов, жертвуют деньги на экологию, лечат детей от рака и не только. Отдают они на это свои гонорары от съемок, призовые деньги спортивных побед, создают благотворительные фонды, участвуют в благотворительных акциях и сами путешествуют по миру, прививая ему доброе, светлое и прекрасное.

Красота, спасающая мир

Одна из самых известных благотворителей в этом мире — Анджелина Джоли. Ее интерес к благотворительной деятельности проснулся в 2001 г. во время съемок фильма «Лара Крофт — расхитительница гробниц» в Камбодже. Актриса своими глазами увидела, в каком бедственном положении находятся жители этой страны, и отправилась в гуманитарное путешествие по странам третьего мира. Вскоре пришла идея и о первом усыновлении — Мэддокса артистка привезла в США из Камбоджи. Деятельность Джоли позволила ей стать послом доброй воли по делам беженцев в ООН в 2001 г. Джоли создала несколько благотворительных фондов, занимающихся помощью вКамбодже и тем, кто пострадал от техногенных катастроф. В 2013 г. за свои заслуги знаменитость получила гуманитарный «Оскар».

Cупермодель Жизель Бундхен никогда не отказывается от участия в благотворительных инициативах. Она начинала с того, что продавала на благотворительных аукционах свои ювелирные украшения. После землетрясения на Гаити она пожертвовала пострадавшим 1,5 млн дол. Бундхен также уделяет внимание экологическим проблемам и помогает фондам по защите природы.

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» еще в самом начале всей карьеры участвовала в благотворительных проектах, помогая больным детям. К 2006 г. актриса пришла к решению организовать свой собственный фонд — благотворительную организацию Eva’s Heroes, работающую с детьми с особыми потребностями. Кроме того, вместе с Кирстен Данст звезда ежегодно собирает средства для мексиканских детских реабилитационных центров.

Знаменитой певице Шакире тоже не чужда благотворительность. Суммы ее пожертвований просто поражают: Шакира передала 40 млн долл. на помощь пострадавшим от землетрясения в Перу и урагана в Никарагуа, еще порядка 1 млн долл. — на строительство двух школ в Колумбии и на Гаити. Певица, которая является послом доброй воли ЮНИСЕФ, ездит по миру, призывая девочек из бедных семей получать образование.

Мужская поддержка

Один из самых богатых голливудских актеров Джордж Клуни направляет свои филантропические стремления на борьбу с бедностью в Сомали и Судане. Актер не раз бывал в этих странах, самолично помогая местным жителям. За все это время актеру удалось собрать и пожертвовать несколько десятков миллионов. К своей благотворительной акции Клуни подключил других мировых звезд — Эвана Макгрегора, Боно, Кристин Дэвис и других.

Леонардо Ди Каприо известен своей любовью к дикой природе. Благотворительной деятельностью актер начал заниматься еще в 1998 г. Тогда он основал фонд по защите окружающей среды. Актер является членом Национального совета по охране природных ресурсов и экологической организации Global Green USA. Ди Каприо всегда жертвовал большие суммы фондам защиты редких животных. Ежегодная благотворительная вечеринка, которую актер устраивает в Сен-Тропе, неизменно собирает десятки звезд и миллионы долларов на защиту животных и природных ресурсов.

В 2009 г. Орландо Блум стал послом доброй воли ЮНИСЕФ. До получения этого звания актер ездил с благотворительными акциями в Россию, Непал и Сараево. Он активно участвует в программах помощи африканским странам. В мае 2015 г. Блум отправился в пострадавший от землетрясения Непал, где раздавал одежду, продукты питания и вещи первой необходимости. Актер активно выступает против детского насилия.

Криштиану Роналду лидирует не только на футбольном поле, он регулярно занимает первые строчки в рейтингах самых щедрых благотворителей мира среди спортсменов. Он ежегодно перечисляет сотни тысяч евро родному городу Фуншал, на его деньги на Мадейре был построен центр по борьбе с раковыми заболеваниями. В 2014 г. Криштиану стал послом организации Save the Children, также он участвует в кампаниях организаций ЮНИСЕФ, World Vision.

Лучший футболист последнего десятилетия Лионель Месси нередко перечисляет деньги на различные благотворительные цели. То крупная сумма уйдет на восстановление больницы в родном Росарио, то на строительство онкологического центра в Буэнос-Айресе. Четырехкратный обладатель «Золотого мяча», лидер каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу занимается благотворительностью с 2007 г. Именно тогда звезда мирового футбола организовал Благотворительный фонд Fundacion Leo Messi.

Украинский бомонд

Украинские звезды участвуют в благотворительности не менее активно, чем их зарубежные коллеги.

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук уже несколько лет занимается благотворительностью. Свои концерты он посвящает сбору средств для солдат АТО. Святослав Вакарчук организовал благотворительный творческий вечер в Киево-Могилянской академии, передав вырученные 107 тыс. гривен на лекарства для украинских бойцов.

Но не все звезды, занимающиеся благотворительностью, сосредоточиваются только на помощи армии.

Комик и руководитель «Студии Квартал 95» Владимир Зеленский, возглавляющий рейтинг самых богатых украинских шоуменов, пожертвовал от имени коллектива «Квартала» 1 млн грн. в адрес украинской армии. Такой щедрый поступок Владимир сделал после концерта перед солдатами в прифронтовом Мариуполе.

«Мисс Украина-95», а сейчас бизнес-леди Влада Прокаева помогает детям с особыми способностями, которые в будущем смогут прославить нашу страну, для чего организовала благотворительный фонд «Одаренные дети – будущее Украины». Он существует уже пятый год, и Влада говорит, что каждое организованное фондом мероприятие, каждое начинание прошло через ее сердце и душу.

Фото1: Обратить внимание. Глаза на происходящую в странах третьего мира гуманитарную катастрофу Анджелине Джоли открыла Камбоджа

Фото2: Мужское решение. Криштиану Роналду участвует в общественных кампаниях по привлечению внимания к проблемам в обществе – бедности, голода или ожирения.

Фото3: Авто для АТО. Без пафоса и публичности «95-й квартал» передал автомобиль скорой помощи в зону военного конфликта на Востоке Украины