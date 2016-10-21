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29.12 Четверг

«Зрада зрадна» в Сумах (фотофакт)

Сегодня, 12:55 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Горсовет в очередной раз подкорректировал решение о закупки через систему ProZorro. «Я вас вітаю! Зрада зрадна — сьогодні замість подарунку під ялинку ми отримали скасування допорогових закупівель у Сумах. Ось результати голосуванняUPDATE: А тільки що і проголосували приватизацію приміщення на Менделєєва 4, яке пов’язують з екс-секретарем міськради. Фракція «За Україну!» на знак протесту залишила сесійну залу», — написал депутат Сумского горсовета Андрей Крамченков и выложил фото.

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