«Зрада зрадна» в Сумах (фотофакт)

Горсовет в очередной раз подкорректировал решение о закупки через систему ProZorro. «Я вас вітаю! Зрада зрадна — сьогодні замість подарунку під ялинку ми отримали скасування допорогових закупівель у Сумах. Ось результати голосуванняUPDATE: А тільки що і проголосували приватизацію приміщення на Менделєєва 4, яке пов’язують з екс-секретарем міськради. Фракція «За Україну!» на знак протесту залишила сесійну залу», — написал депутат Сумского горсовета Андрей Крамченков и выложил фото.