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Золотой голос Сумщины

Сегодня, 07:26 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Золотой голос Сумщины

Глава Сумской ОГА попал в популярный телевизионный проект
Нет, недаром-таки глава Сумской ОГА Николай КЛОЧКО посетил в театре им. Щепкина концерт народного артиста Украины Павла ЗИБРОВА и спел на сцене с ним дуэтом. Оказалось, что это выступление увидели не только зрители, заполнившие театр, но и в Интернете многочисленные любители украинской эстрады. Фрагмент выступления был выложен на нескольких ресурсах и собрал огромное количество просмотров! Среди смотревших (а может, и слушавших?) оказался и украинский певец Потап, который с Настей. Впечатленный вокальными данными сумского губернатора, этот певец-тренер выбрал его в свою команду в проекте «Голос країни». Не исключено, что за нашего губернатора замолвил словечко и Павел Зибров. Так что теперь, судя по всему, Николаю Клочко придется совмещать государственные дела с эстрадными. Тяжело, но надо! А как иначе, если не хочешь подвести громаду Сумщины?! В местном БПП уже подхватили этот тренд и создали в социальных сетях фан-группы Николая Алексеевича. Говорят, Потап задумал создать группу «Поющие губернаторы» и подготовил для них супершлягер «Последняя осень».
Анатолий Поляченко, «Панорама» №14

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