После сильного снегопада в субботу, воскресная погода со слабым морозцем оказалась как нельзя кстати подходящей для традиционных зимних забав: катания с горок на лыжах, санках и вообще на том, что попадется под руку. Катались как дети, так и взрослые. Одними из самых популярных для покатушек стали склоны над детским парком, тем более что в парке работает прокат надувных тюбингов для тех, у кого нет санок. Правда, взрослые, которые привели сюда своих детей, говорят, что все происходит на страх и риск каждого, без даже минимальной организации со стороны администрации парка.
Зимние забавы в Сумах (фоторепортаж)
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