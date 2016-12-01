Жизнь в Сумах: дом в тупике

Городская власть не может решить проблему нескольких семей сумчан

Несколько семей сумчан уже несколько лет мыкаются по съёмным квартирам, поскольку жить в своём доме они не могут. Городская власть, похоже, считает, что эта проблема её не касается.

Двухэтажный дом по ул. П Г. Кондратьева, 173 внешне выглядит крайней развалюхой — штукатурка во многих местах отпала, по стенам идут трещины в несколько сантиметров шириной, верхняя часть стены готова обвалиться. Внутри ситуация не лучше – деревянный пол прогнил, нет электроэнергии, воды и канализации, во многих местах течёт старая шиферная крыша. Отопление печное, только в одной квартире установлен газовый котёл – мощностей старого подводного газопровода не хватает. «Никаких условий для жизни в этом доме практически нет – представьте, у него нет даже фундамента. Но мы жили здесь до тех пор, пока в декабре 2014 г. «Сумыоблэнерго» не отключило в доме электроэнергию. Жильцы вынуждены были расселиться по съёмным квартирам или переехать к родственникам, поскольку жить стало невозможно», — рассказывает одна из жительниц дома, Вера ПОДОЛЬСКАЯ. Казалось бы, часть проблем дома мог бы решить обслуживающий ЖЭК, но дело в том, что дом никто не обслуживает. А все из-за того, что он оказался … бесхозным, т.е. фактически никому не принадлежит. В 1959 г. его построил совхоз «Червоносельский», и до 90-х годов дом принадлежал ему. За эти годы вокруг вырос новый микрорайон, рядом построили несколько пятиэтажек, одна из которых находится от дома в 20 метрах. Рядом и детская стоматологическая поликлиника. Один Господь знает, почему в советские времена дом №173, уже тогда малопригодный для жилья, не снесли. В 90-е годы совхоз преобразовался в КСП, потом в агрофирму, и вот в 2005 г. в процессе передачи имущества ООО «Агрокомбинату «Тепличный» дом… «потеряли», т.е. фирма просто не приняла его на баланс. Казалось бы, это бюрократическая условность, но именно из-за этого дом на протяжении всех этих лет вообще не обслуживался. Также из-за этой условности жильцы оказались в темноте — «Сумыоблэнерго» отключило электроэнергию, поскольку «не оказалось хозяйственного субъекта, с которым оно могло бы заключить соответствующий договор». «Мы не раз обращались как к прошлой городской власти, так и нынешней с просьбой принять дом на баланс, но этот вопрос за 10 лет так и не решился – отписок только добавилось. Нас уже и принимать не хотят. Только предложили нам создать общество совладельцев многоквартирного дома, но в наших условиях разве это возможно?» — говорит Вера Подольская. Действительно, закон об ОСМД обязывает городскую власть перед передачей дома в полную собственность владельцев сделать капитальный ремонт жилья. Вроде бы выход, но… Самое главное из таких «но» — целесообразность ремонта почти 60-летнего дома без фундамента, сложенного на скорую руку из саманных блоков, срок службы которых в нашем климате давно истёк. К тому же в стоимость ремонта необходимо добавить полную замену крыши и проведение коммуникаций. Без последних уже не обойтись — ведь по требованию жителей соседней пятиэтажки старый зловонный деревянный туалет за домом ликвидировали, а выгребную яму засыпали. Юридические тонкости также могут иметь значение — например, такая: сможет ли бюджет финансировать ремонт бесхозного дома. Немаловажное значение имеет и тот факт, что большинство проживающих в доме – люди пенсионного возраста. Если их пенсий на что-то хватает, то явно не на софинансирование ремонта аварийного дома. Сейчас положение жильцов резко ухудшилось — стоимость аренды жилья растёт, у родственников вечно жить нельзя, но и в дом вернуться — тоже.

Однако мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО настаивает именно на таком варианте. «В связи с вступлением в действие закона №417 горсовет более не принимает на баланс жилые дома. Аварийным дом №173 по документам не является. Мы не можем использовать бюджетные средства на ремонт этого дома – у каждой квартиры есть владелец. Необходимо только создание жильцами ОСМД и ремонт дома на основе софинасирования с нашей и их стороны», — говорит он.

Жителям дома этот вариант не подходит – городской власти они не доверяют. «Мы уже пытались договориться с застройщиками, чтобы они на этом земельном участке построили дом, а нам выделили квартиры. Тогда и ОСМД создавать можно, чтобы землю получить в его собственность. Но застройщик отказался — девятиэтажку здесь построить нельзя — будут протесты, а пятиэтажку ему невыгодно. Мы не можем понять, почему на евродворы идут десятки миллионов гривен, а нам помочь не хотят», — говорит Вера Подольская.

Очевидно, что проблему дома по Кондратьева,173 может решить только городская власть

Фото автора. Бесперспективная развалюха. Вкладывать сотни тысяч гривен в ремонт такого дома – все равно что выбросить их на ветер.

Сергей Бондаренко, «Панорама» №5