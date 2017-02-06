Жизнь после транша (инфографика)

В начале апреля Международный валютный фонд выделил Украине очередной транш в размере одного миллиарда долларов. Однако МВФ требует от Украины реформ во многих сферах.

Сайт «24″ проанализировал текст меморандума Украины и МВФ. На 34-х страницах документа расписано, какие реформы должна принять украинская власть в течение года. Заметим, ряд требований уже был прописан в предыдущем меморандуме, однако Украина их не выполнила, поэтому теперь поставлены новые дедлайны.

Среди требований МВФ – создание антикоррупционных судов, финансовой полиции, отмена моратория на продажу земли, приватизация ряда государственных предприятий, пересмотр системы субсидий, введение абонплаты на газ, пенсионная реформа, расширения полномочий НАБУ, легализация игорного бизнеса и добычи янтаря. На этой инфографике показано, в какой последовательности должны внедряться упомянутые реформы.