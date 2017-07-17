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Жизнь после АТО: в Сумах спасаются смехом

Сегодня, 12:00 Категория: Новость Рубрики: Город, Досуг, Культура, Общество Регион: Сумы
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Жизнь после АТО: в Сумах спасаются смехом

Под открытым небом в парке им. Кожедуба стартовал юмористический театр импровизации, который направлен на помощь ветеранам АТО адаптироваться в мирной жизни.
Его инициатором стал участник АТО Александр Бондаренко, сообщает «СпецКор». Он раньше играл в КВН и ставил миниатюры. А вернувшись из зоны конфликта, решил, что смехом можно «реанимировать». Поэтому основная задача театра импровизации — адаптировать участников АТО к мирной жизни и помочь забыть проблемы и страхи, с которыми им пришлось столкнуться из-за начала антитеррористической операции. После открытия проекта Александру пришлось снова отправиться на фронт. Контролировать «свое дело» военный доверил жене Татьяне, сам же следит за всем действом, просматривает фото в Фейсбуке и дает советы.
К занятиям военных уже присоединились волонтеры, студенты и психологи. В общем собралось около 20 театралов. Вместе они знакомятся, играют в игры и разыгрывают миниатюры. Проходят занятия каждый вторник в 19:00 в городском парке имени Кожедуба, присоединиться к ним может любой. В начале осени театралы планируют продолжить свои занятия в помещении. Его они уже нашли и обустраивают совместно с волонтерами. Завершить работы планируется в начале осени.

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