Жизнь после АТО: в Сумах спасаются смехом

Под открытым небом в парке им. Кожедуба стартовал юмористический театр импровизации, который направлен на помощь ветеранам АТО адаптироваться в мирной жизни.

Его инициатором стал участник АТО Александр Бондаренко, сообщает «СпецКор». Он раньше играл в КВН и ставил миниатюры. А вернувшись из зоны конфликта, решил, что смехом можно «реанимировать». Поэтому основная задача театра импровизации — адаптировать участников АТО к мирной жизни и помочь забыть проблемы и страхи, с которыми им пришлось столкнуться из-за начала антитеррористической операции. После открытия проекта Александру пришлось снова отправиться на фронт. Контролировать «свое дело» военный доверил жене Татьяне, сам же следит за всем действом, просматривает фото в Фейсбуке и дает советы.

К занятиям военных уже присоединились волонтеры, студенты и психологи. В общем собралось около 20 театралов. Вместе они знакомятся, играют в игры и разыгрывают миниатюры. Проходят занятия каждый вторник в 19:00 в городском парке имени Кожедуба, присоединиться к ним может любой. В начале осени театралы планируют продолжить свои занятия в помещении. Его они уже нашли и обустраивают совместно с волонтерами. Завершить работы планируется в начале осени.