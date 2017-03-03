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Жителя Сумщины подозревают в терроризме

Сегодня, 10:07 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина
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Жителя Сумщины подозревают в терроризме

Жителю Сумской области сообщено о подозрении в участии в террористической организации так называемой «ДНР». Принятыми прокуратурой Сумской области и Управлением СБ Украины в Сумской области совместными мероприятиями на противодействие преступлениям против национальной и общественной безопасности Украины разоблачен уроженец Сумской области, который после прохождения специальной боевой подготовки в созданных российскими спецслужбами центрах подготовки боевиков и поддерживая сепаратистские идеи, вступил в ряды одного из батальонов террористической организации «Донецкой Народной Республики» и активно участвует в ней путем совершения активного вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции ВС Украины.
Сейчас следователями Службы безопасности Украины собрано достаточно доказательств на основании которых, по согласованию с процессуальным прокурором прокуратуры области, лице сообщено о подозрении в совершении умышленного особо тяжкого преступления по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины. Как сообщил начальник отдела прокуратуры Сумской области
Сергей Саенко, поскольку человек скрывается от органа досудебного расследования, о принято процессуальное решение ему сообщено способом, предусмотренным УПК Украины, а именно, во время обыска по месту его проживания подозрение вручено взрослому члену семьи. Сейчас готовится ходатайство в суд о предоставлении разрешения на осуществление в отношении подозреваемого специального предварительного расследования в порядке, предусмотренном УПК Украины.
Справка: за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины лицу грозит наказание в виде лишения свободы до пятнадцати лет, — сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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