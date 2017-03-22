15 мая свой 104-й день рождения праздновала жительница Лебединщини Харченко Александра Филипповна. Родилась она в с. Михайловка 15 мая 1913 г. Проживает в настоящее время с сестрой и племянником. Семья жила бедно, было очень трудно, но отец прикладывал все усилия, чтобы обеспечить своих детей, а их было восемь. Двое братьев умерли во время Голодомора, один считается пропавшим без вести во время Второй мировой войны. Сама Александра Филипповна работала на принудительных работах в Германии. Затем, в 1945 вернулась на родину, в свое родное село, где проживает до сих пор. В послевоенные годы, как и все в деревне, работала в колхозе. Как призналась сама Александра Филипповна, все события переживала при поддержке высших сил. Вера в Бога, позитивное отношение к жизни, наверное, и стали решающими причинами достижения такого почтенного возраста. Госпожа Александра активная, жизнерадостная, имеет очень хорошую память, — сообщает пресс-служба Сумской ОГА.
Жительница Сумщины отпраздновала 104-летний юбилей
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