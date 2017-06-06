Жители Сумщины митинговали в Киеве из-за газа (видео)

Около сотни селян с Липоводолинского района под стенами Кабмина требовали восстановить им подачу газа. «Все отопления переработано на газ. У людей нет печек, люди от этого страдают, потому собрались и поехали на Киев. Результат не достигнуто и непонятно, вообще, будет ли он. Мы берем паузу, не дольше 10 дней, за это вреия в Роменском и Липоводолинском районе будет отключено еще целый ряд сел, будет больше людей и мы повезем не 100 человек, а гораздо больше», — сообщил участник митинга Сергей Грець, — сообщает UA Суми.

«Единственный выход сегодня прорабатывается правительством, по вопросу. Или продление лицензии, которая закончилась неделю назад или выдачи какой-то новой и т.д. Премьер-министр поручил этот вопрос профильному премьеру – Владимиру Кистиону», — рассказал нардеп Николай Лаврик.

9 июня ПАО «Сумыгаз» прекратило подачу газа в Столяревого и Ялового ОкопуЛиповодолинського района и Заруддя и Погожего Кринице Роменского. В «Укрнафты» истек срок действия разрешения на добычу на 13-ти скважинах газораспределительной станции Южная-Панасовка, а новое разрешение не выдает Государственная служба геологии и недр Украины.

