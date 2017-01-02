Жители Сумщины болеют. Но меньше

По итогам последней недели, по сравнению с предыдущим зарегистрировано снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями – на 19%. Несмотря на это, пороговые уровни превышены в Сумах (на 18%), Лебединском (на 32%) и Кролевецком (на 4%) районах.

Количество заболеваний ОРЗ среди детей снизилась на 16%. Удельный вес детей среди общего количества заболевших составляет 52%. С признаками ОРЗ госпитализированы 506 человек, в т.ч. 328 детей, — информирует Сумская областная санитарно-епидемиологическая служба.