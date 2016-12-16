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Жители Сум покидают город в поисках работы

Вчера, 19:15 Категория: Новость Рубрика: Общество Регион: Сумы
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Жители Сум покидают город в поисках работы

Безработиц заставляет многих сумчан срываться с места постоянного проживания и ехать на заработки в крупные города или же за границу.По информации Главного управления статистики в Сумской области, на 1 декабря 2016 г. на территории, подчиненной Сумском горсовету, на протяжении января–ноября 2016 г. численность населения уменьшилась на 3705 человек и сейчас составляет 266,8 тыс. лиц.
Уменьшение населения происходило в основном (76%) вследствие миграции. Город Сумы покинули 2813 человек, тогда как естественное сокращение составило за указанный период 892 человека.
Главные причины миграции – отсутствие работы и долги по зарплате. На конец декабря 2016 г. количество зарегистрированных безработных составляла 2190 человек, что на 8,1% больше, чем на конец ноября прошлого года.
Количество свободных рабочих мест (вакантных должностей), заявленных работодателями в городской центр занятости, на протяжении декабря 2016 г. уменьшилась на 30,3%. Общая сумма задолженности по выплате заработной платы (без учета наемных работников статистически малых предприятий и у физических лиц-предпринимателей) на 1 декабря 2016 г. составляла 91 млн. 613,3 тыс.грн.

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