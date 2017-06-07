Житель Сумщины погиб в необъявленной войне

В зоне АТО вблизи Бахмута на Луганщине погиб 21-летний Вадим Полозов. Юноша родом из города Тростянец Сумской области. Обстоятельства гибели бойца пока неизвестны. О времени и месте прощания сообщат позже, — сообщает Газета UA.

Как сообщает сайт Тростянецкого горсовета, церемония прощания состоится 12 июня, в 13-00 на Центральном кладбище.

«Будь проклята война i все, кто ее организовал против украинского народа! Совсем юный парень отдал свою жизнь за будущее Украины. Вечная Слава герою!» — написал на своей странице в Facebook мэр Тростянца Юрий Бова.

«Мой брат — ты лучший! Я тебя очень сильно жду! Мы с тобой с самого детства были рядом, сейчас мне тебя очень не хватает. Тебе в армии трудно, я знаю. Но ты вернешься скоро, и я буду рада. Армия — только 5 букв и ничего не значат. кому горе принесли, кому-то — удачу. Я о тебе каждый день думаю. Считаю дни, минуты и секунды до отпуска. каждый день представляю что ты дома «, — 4 мая писала младшая сестра Вадима Диана.