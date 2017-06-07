Панорама / сумы / новости / события / комментарии
12.06 Понедельник

Житель Сумщины погиб в необъявленной войне

Сегодня, 08:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Панорама Панорама

В зоне АТО вблизи Бахмута на Луганщине погиб 21-летний Вадим Полозов. Юноша родом из города Тростянец Сумской области. Обстоятельства гибели бойца пока неизвестны. О времени и месте прощания сообщат позже, — сообщает Газета UA.
Как сообщает сайт Тростянецкого горсовета, церемония прощания состоится 12 июня, в 13-00 на Центральном кладбище.
«Будь проклята война i все, кто ее организовал против украинского народа! Совсем юный парень отдал свою жизнь за будущее Украины. Вечная Слава герою!» — написал на своей странице в Facebook мэр Тростянца Юрий Бова.

«Мой брат — ты лучший! Я тебя очень сильно жду! Мы с тобой с самого детства были рядом, сейчас мне тебя очень не хватает. Тебе в армии трудно, я знаю. Но ты вернешься скоро, и я буду рада. Армия — только 5 букв и ничего не значат. кому горе принесли, кому-то — удачу. Я о тебе каждый день думаю. Считаю дни, минуты и секунды до отпуска. каждый день представляю что ты дома «, — 4 мая писала младшая сестра Вадима Диана.

Напечатать Письмо автору Просмотров 197 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине от угроз перешли к делу (фото) 7 фото
На Сумщине от угроз перешли к делу (фото)
07.06.2017, 09:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 07.06.2017, 09:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 1 122 Комментариев 0
Мэр Сум и его ГАЗели
Мэр Сум и его ГАЗели
24.05.2017, 12:20 Новость
Панорама Панорама 24.05.2017, 12:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 1 566 Комментариев 0
Криминал из-за политики на Сумщине (фото, видео) 2 фото
Криминал из-за политики на Сумщине (фото, видео)
17.05.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 17.05.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 429 Комментариев 0
Влада Сумщини замовчала смерть солдата
Влада Сумщини замовчала смерть солдата
21.04.2017, 08:25 Новость
Панорама Панорама 21.04.2017, 08:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 1 155 Комментариев 0
Кадры Сумщины: оборотней уволили из полиции
Кадры Сумщины: оборотней уволили из полиции
24.03.2017, 17:11 Новость
Панорама Панорама 24.03.2017, 17:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 193 Комментариев 0
Николай Шаповал: «У нас ежегодно рассматривается 10 тысяч дел!»
Николай Шаповал: «У нас ежегодно рассматривается 10 тысяч дел!»
27.02.2017, 13:13 Новость
Панорама Панорама 27.02.2017, 13:13 Категория: Новость Рубрики: Мнение, Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 240 Комментариев 0
Сумской облсовет поддержал не радикальный проект радикалов о торговой блокаде Донбасса
Сумской облсовет поддержал не радикальный проект радикалов о торговой блокаде Донбасса
24.02.2017, 15:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 24.02.2017, 15:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 284 Комментариев 1
На Сумщине простятся с Юрием Щербиной
На Сумщине простятся с Юрием Щербиной
17.02.2017, 10:41 Новость
Панорама Панорама 17.02.2017, 10:41 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 700 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Выбираем шины в интернет-магазине «ТитанШина»
09.06.2017, 17:51
admin adminych admin adminych 09.06.2017, 17:51 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
Генерал СБУ: чергові напади на Юлію Тимошенко є безпідставними та не мають жодних правових перспектив
07.06.2017, 16:25
admin adminych admin adminych 07.06.2017, 16:25 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 93 Комментариев 0
Построй карьеру со «ВНИИкомпрессормаш»
07.06.2017, 13:40
admin adminych admin adminych 07.06.2017, 13:40 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 62 Комментариев 0
Белорусский десант в Центре крови
23.05.2017, 12:07
admin adminych admin adminych 23.05.2017, 12:07 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 49 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 734 Комментариев 0
Опросы

Как вы планируете отдохнуть нынешним летом?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Три важных аксессуара для классического образа мужчины
08.06.2017, 12:36
admin adminych admin adminych 08.06.2017, 12:36 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
Blagovist.ua: актуальная информация об аренде квартир в Киеве
07.06.2017, 20:44
admin adminych admin adminych 07.06.2017, 20:44 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0
Купи джинсы в магазине goober — и будешь просто супер!
26.05.2017, 18:50
admin adminych admin adminych 26.05.2017, 18:50 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 89 Комментариев 0
Как купить недорогой смартфон?
15.05.2017, 17:51
admin adminych admin adminych 15.05.2017, 17:51 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 122 Комментариев 0
Выравнивание зубов: какие брекеты лучше
15.05.2017, 16:53
admin adminych admin adminych 15.05.2017, 16:53 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 134 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
Тарифно-транспортные страсти в Сумах
Как весело живётся.
07.06.2017, 13:43
Vasily Tychoblin к материалу
В Сумах говорят, а в Шостке делают
Браво, Миколо Петровичу!
07.06.2017, 09:52
Сергей Федоров к материалу
Нововведения в начислении трудового стажа (инфографика)
Садомазохисты, проголосовавшие в 2014г. за потрошенко-яйценюковскую БАНДУ у власти, продолжаете "РАДОВАТЬСЯ" новым "улучшениям", которые вам преподносят эти МАРОДЁРЫ у власти ...
06.06.2017, 22:24
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII