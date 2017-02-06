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Жить в Украине: от зарплаты до зарплаты (инфографика)

Сегодня, 15:35 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Жить в Украине: от зарплаты до зарплаты (инфографика)

Граждане Украины вынуждены экономить из-за роста цен и тарифов. Все чаще они отказываются от новой одежды и средств личной гигиены. Подробнее смотрите в инфографике РИА Новости Украина.


По стандартам ООН, если человек тратит на проживание и продукты менее 5 долларов в день, (в месяц это менее 150 долларов, учитывая не только питание, но и расходы на коммунальные платежи, проезд и пр.), то он живет за порогом бедности. Согласно последнему отчету ООН по рейтингу человеческого развития в мире, на сегодняшний день 60% украинцев живут за чертой бедности. В рейтинге человеческого развития ООН, Украина заняла 84 место.

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