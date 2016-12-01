Жить в Сумах. Скользкий город

Нечищеные тротуары в Сумах нервировали и калечили горожан

Горы грязного снега на обочинах, лед под ногами, на крышах — сосульки. По обледеневшим городским тротуарам на прошлой неделе опасно было ходить. Сотрудники травмпункта усиленно принимали пациентов, а медленно и неуверенно идущие по тротуарам люди говорили только об одном: когда же этот лед кто-то почистит. Возле офисов редкие люди с лопатами и ледорубами чистили свои «подответственные» клаптики территорий, но в целом картина более чем неприглядная. И так уже не в первый год. Горожане даже стали завидовать машинам — те, по крайней мере, передвигаются по гладко вычищенной сотрудниками «Дорремстроя» проезжей части.

Как известно, уборка проезжей части основных магистралей закреплена за КП «Дорремстрой», скверы и парки — за КП «Зеленстрой», придомовая территория — за ЖЭКами, за офисами и магазинами также закреплена определенная территория, которую они должны убирать и благоустраивать. Как показывает практика, «у семи нянек» по-прежнему есть проблемы с уборкой.

Как результат — увеличение числа уличных травм. Пока местная власть готовится «концептуально» наводить в городе порядок, горожане попадают в больницы.

7 февраля в нейрохирургическое отделение Сумской областной больницы с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленая рана затылочной части головы» госпитализирована 64-летняя жительница областного центра. Травмы женщина получила при падении. Обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

Если бы хоть кто-нибудь доказал, что бездействие власти и коммунальщиков приводит к трагическим последствиям и они за это ответили гривнами, то, боюсь, в Сумах львиная часть бюджета ушла бы не на их зарплаты, а на выплату компенсаций горожанам за некомфортные условия жизни.

По данным городского отдела здравоохранения, на прошлой неделе на 29,3% увеличилось количество травмированных. За неделю зарегистрированы 271 бытовая травма, 210 — уличных (на прошлой неделе – 112), одна — дорожно-транспортая и четыре –производственных.

В лечебные учреждения города обратились 501 человек (на предыдущей неделе 354). В травмпункт ЦГБ обратились 443 человека (за предыдущую неделю — 293).

При этом с неровностью тротуаров связывают лишь девять травм, полученных на ул.

Металлургов, Привокзальной, Харьковской, Ковпака, Роменской, Баумана, 8 Марта, пр. М.Лушпы и Шевченко.

Не знаю, сколько конкретно чиновников отвечают за чистоту в городе, но зарплату свою они получают зря.

В Сумах все надеются на небесную канцелярию

Фото автора.

Попробуй добраться. Остановка на ул. Кондратьева. Под ногами каток. До подъехавшего транспорта дойти нелегко

Ирина Власова, «Панорама» №8