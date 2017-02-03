Жить в Сумах небезопасно (фотофакт)

Только горожане перестали бояться скользких тротуаров и сосулек на крышах, как их стали подстерегать опасности иного свойства.

«Около 17:00 в районе Химгородка на остановке общественного транспорта «Пятая городская больница» на проезжую часть упало дерево», — написал вчера на своей странице в фейсбуке сумчанин Oleg Sklyar и выложил фото. По его словам, повреждены троллейбусная линия и линии освещения. На место прибыли полиция, выставившая оцепление, и коммунальщики для устранения неполадок.