Панорама / сумы / новости / события / комментарии
29.03 Среда

Жить в Сумах небезопасно (фотофакт)

Сегодня, 14:30 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама

Только горожане перестали бояться скользких тротуаров и сосулек на крышах, как их стали подстерегать опасности иного свойства.
«Около 17:00 в районе Химгородка на остановке общественного транспорта «Пятая городская больница» на проезжую часть упало дерево», — написал вчера на своей странице в фейсбуке сумчанин Oleg Sklyar и выложил фото. По его словам, повреждены троллейбусная линия и линии освещения. На место прибыли полиция, выставившая оцепление, и коммунальщики для устранения неполадок.

Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0

читайте также
«Отжим» бизнеса по-сумски: кто ответит (фото) 2 фото
«Отжим» бизнеса по-сумски: кто ответит (фото)
03.02.2017, 13:19 Новость
Алексей Сикорский Алексей Сикорский 03.02.2017, 13:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 958 Комментариев 1
Сумчане огорчены троллейбусами
Сумчане огорчены троллейбусами
03.02.2017, 09:10 Новость
Панорама Панорама 03.02.2017, 09:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 383 Комментариев 0
В Сумах временное затемнение
В Сумах временное затемнение
03.02.2017, 07:17 Новость
Панорама Панорама 03.02.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 65 Комментариев 0
Двери открываются! Непредсказуемые маршрутки в Сумах
Двери открываются! Непредсказуемые маршрутки в Сумах
02.02.2017, 18:23 Новость
Панорама Панорама 02.02.2017, 18:23 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 322 Комментариев 0
В Сумах за информацию о подрывниках предлагают 20 тыс.
В Сумах за информацию о подрывниках предлагают 20 тыс.
02.02.2017, 10:01 Новость
Панорама Панорама 02.02.2017, 10:01 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 143 Комментариев 0
В Сумах не разминулись легковушки (фото) 3 фото
В Сумах не разминулись легковушки (фото)
01.02.2017, 20:17 Новость
Панорама Панорама 01.02.2017, 20:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 130 Комментариев 0
Кадры Сум: чем Вегера, Сытник и Шилов «вдохновили» силовиков
Кадры Сум: чем Вегера, Сытник и Шилов «вдохновили» силовиков
01.02.2017, 16:21 Новость
Панорама Панорама 01.02.2017, 16:21 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 526 Комментариев 0
Смертельная вода: ЧП в Сумах
Смертельная вода: ЧП в Сумах
31.01.2017, 15:44 Новость
Панорама Панорама 31.01.2017, 15:44 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 355 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 434 Комментариев 0
Опросы

Поддерживаете ли Вы действия активистов по отношению к «Сбербанку»?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Что такое газовый котел: его преимущества и особенности
Сегодня, 10:15
admin adminych admin adminych Сегодня, 10:15 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 9 Комментариев 0
Липосакция щёк: как сделать лицо изящнее
Вчера, 18:59
admin adminych admin adminych Вчера, 18:59 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 6 Комментариев 0
Создайте свой уникальный мир с 3д-фотообоями от ТМ Walldeco
27.03.2017, 14:50
admin adminych admin adminych 27.03.2017, 14:50 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
Компания «Автомеханика» поможет вам открыть свою СТО
23.03.2017, 14:43
admin adminych admin adminych 23.03.2017, 14:43 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0
Современные ноутбуки: как выбрать лучший
21.03.2017, 15:54
admin adminych admin adminych 21.03.2017, 15:54 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Повышены тарифы на воду и стоки в Сумах
Действия нынешних МАРОДЁРОВ у власти по поводу БЛОКАДЫ контраБАНДЫ с «луганДоном» полностью СОВПАДАЕТ с действиями ОЛИГАРХОВ при Кучме в 2000г., ...
Вчера, 22:40
chupaka к материалу
Повышены тарифы на воду и стоки в Сумах
Кстати, мы за свой украинский уголь в апреле будем платить 83,07 дол. Тогда как в Роттердаме цена более качественного ...
Вчера, 13:37
chupaka к материалу
Повышены тарифы на воду и стоки в Сумах
Согласно рейтингу Forbes, украинский олигарх Ринат Ахметов больше чем вдвое подскочил в рейтинге самых богатых людей мира – переместился с ...
Вчера, 13:16
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII