Панорама / сумы / новости / события / комментарии
26.12 Понедельник

Жить в Сумах: «Не от нас упало!» (фотофакт)

Сегодня, 15:34 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама

Сумчане постоянно рискуют, передвигаясь по нечищеным тротуаром под свисающими с крыш сосульками и ледяными козырьками.
«Сегодня на моих глазах чуть не убило 2 женщин. Упавшая с крыши глыба льда разбилась прямо за их спинами. Съехала эта льдина с крыши углового дома на Соборной, где находится магазин… и рядом с которым светофор. Люди, пройдя перекресток, всегда идут мимо этого дома. Зашла в магазин, около крыльца которого чуть не погибли люди, попросила менеджеров огородить часть тротуара.
На что услышала равнодушный ответ: «Так это не от нас упало.» Занавес!», — написала сумчанка Larysa Yakubenko и озаглавила текст «НА ПРАВАХ АНТИРЕКЛАМЫ», добавив 2 фото.

Напечатать Письмо автору Просмотров 12 Комментариев 0

читайте также
Времени нет! Ребенку в Сумах нужна помощь
Времени нет! Ребенку в Сумах нужна помощь
18.10.2016, 08:20 Новость
Панорама Панорама 18.10.2016, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 247 Комментариев 0
Кухни мира: фестиваль еды в Сумах (фото) 7 фото
Кухни мира: фестиваль еды в Сумах (фото)
17.10.2016, 14:04 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 17.10.2016, 14:04 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 498 Комментариев 0
Коллектор и детсад: глобальное обновление в Сумах 2 фото
Коллектор и детсад: глобальное обновление в Сумах
17.10.2016, 13:17 Новость
Панорама Панорама 17.10.2016, 13:17 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ Регион: Сумы Просмотров 269 Комментариев 0
Героям Слава! Шествие в Сумах (фото) 7 фото
Героям Слава! Шествие в Сумах (фото)
17.10.2016, 07:17 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 17.10.2016, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 528 Комментариев 0
Дорога на ул. Пушкина в Сумах: обещанного 3 года ждут
Дорога на ул. Пушкина в Сумах: обещанного 3 года ждут
13.10.2016, 10:18 Новость
Панорама Панорама 13.10.2016, 10:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 276 Комментариев 0
Согреемся: в Сумах исполком одобрил старт тепла (графики подключений)
Согреемся: в Сумах исполком одобрил старт тепла (графики подключений)
12.10.2016, 17:17 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 12.10.2016, 17:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 770 Комментариев 0
Быдло в Сумах лишило даму зонтика (фотофакт) 5 фото
Быдло в Сумах лишило даму зонтика (фотофакт)
12.10.2016, 11:11 Новость
Панорама Панорама 12.10.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 268 Комментариев 0
Не разминулись: очередное ДТП в Сумах (фото) 6 фото
Не разминулись: очередное ДТП в Сумах (фото)
12.10.2016, 07:16 Новость
Александр Панченко Александр Панченко 12.10.2016, 07:16 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 482 Комментариев 3
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Компания ВОЛЯ второй год подряд стала победителем в номинации «Выбор года»
21.12.2016, 17:24
admin admin 21.12.2016, 17:24 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 56 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 163 Комментариев 0
Опросы

Каким самым ярким событием в Украине запомнился 2016 год?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Обувной маст-хэв прошлого года для Нового года
22.12.2016, 13:04
admin admin 22.12.2016, 13:04 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Как «снять сливки» с Интернета? — Курсы интернет-маркетинга
22.12.2016, 12:17
admin admin 22.12.2016, 12:17 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Преимущества квартир на Софиевской Борщаговке
16.12.2016, 12:36
admin admin 16.12.2016, 12:36 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
Почему гвоздики? Читай подробней статью!
16.12.2016, 12:09
admin admin 16.12.2016, 12:09 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Инсталляция Геберит Дуофикс — неотъемлемая составляющая подвесных унитазов
15.12.2016, 14:36
admin admin 15.12.2016, 14:36 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 3
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Начинай сначала
Таким образом, потрошенко-яйценюковская СВОРА МАРОДЁРОВ такими же темпами как при ХУНТЕ Януковича продолжает с ними ВЫВОЗИТЬ миллиарды $ с Украины, ...
Вчера, 23:49
Сергей Федоров к материалу
Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
Правильно, пусть ЛОПУХатые после публикаций е-деклараций чиновников почувствуют кто "живёт по новому", а кто жуёт ЛАПШУ С УШЕЙ за ГОЛОСОВАНИЕ ...
Вчера, 23:37
Егорьев к материалу
Инсталляция Геберит Дуофикс — неотъемлемая составляющая подвесных унитазов
Прикольная штука - мы себе такую установили
Вчера, 15:58
http://tvgid.ua
©2001—2016 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII