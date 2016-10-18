Жить в Сумах: «Не от нас упало!» (фотофакт)

Сумчане постоянно рискуют, передвигаясь по нечищеным тротуаром под свисающими с крыш сосульками и ледяными козырьками.

«Сегодня на моих глазах чуть не убило 2 женщин. Упавшая с крыши глыба льда разбилась прямо за их спинами. Съехала эта льдина с крыши углового дома на Соборной, где находится магазин… и рядом с которым светофор. Люди, пройдя перекресток, всегда идут мимо этого дома. Зашла в магазин, около крыльца которого чуть не погибли люди, попросила менеджеров огородить часть тротуара.

На что услышала равнодушный ответ: «Так это не от нас упало.» Занавес!», — написала сумчанка Larysa Yakubenko и озаглавила текст «НА ПРАВАХ АНТИРЕКЛАМЫ», добавив 2 фото.