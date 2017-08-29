Горожане уже почти привыкли к тому, что в городе мусор можно обнаружить, где угодно. Вот одно из последних наблюдений.
«Мы боремся за чистые обочины, а как вам этот беспредел на Театральной площади, у художественного музея?», — написала на своей странице в фейсбуке Надежда Юрченко и выложила фото.
Жить в Сумах: мусор в центре (фотофакт)
Горожане уже почти привыкли к тому, что в городе мусор можно обнаружить, где угодно. Вот одно из последних наблюдений.
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