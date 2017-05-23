Жить в Сумах: маршрутка на грани взрыва

Ночью, около полуночи, возможность взрыва газа в маршрутке заставила пассажиров в панике покидать транспортное средство. Жители выскакивали из него на мосту, испугавшись запаха газа

Сумчане возмущены состоянием транспорта, на котором им приходиться добираться домой в вечернее время. Происшествие, случившееся на мосту по ул. Горького 6 августа, могло закончиться печально. Хорошо, что никто не пострадал. Но оно во многом очень хорошо иллюстрирует ситуацию, сложившуюся с транспортом в нашем городе. Об инциденте с маршруткой №18 рассказала на своей странице в социальной сети участница происшествия Вета Кузнецова: «23:13. Маршрутка переполнена. Что-то заскрежетало по днищу, по салону пошел запах газа. Началась паника, крики. Водитель открыл двери, и люди начали выскакивать, толкая друг друга. Инстинкт самосохранения работал у всех на отлично. К счастью, все выскочили и ничего не взорвалось».

Люди поругались с водителем, потребовав назад деньги за проезд. До ближайшей остановки шли пешком. Но самое парадоксальное — они сели в ту же маршуртку и вернули деньги тому же водителю. Просто выбора у пассажиров нет. Для них это последняя возможность доехать домой, а не идти через весь город пешком. А перевозчик не потрудился поставить на маршрут новый транспорт. А зачем? Люди и так сядут и будут платить.

Фото: Билет в одну сторону. Пассажиры опасаются за свою жизнь, но продолжают платить

Наталия Гончарук, «Панорама» №33