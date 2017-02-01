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Жить в Сумах: ломать и строить

Сегодня, 18:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Жить в Сумах: ломать и строить

Случай с гражданином Щ. Кто нам ломает, тот нам и построит. Только новое!
Чиновники городских коммунальных служб решили поддержать инициативу начальника управления имущества коммунальной собственности Василия Щ., который вечером 15 марта повалил опору линии электропередач на ул. Ильинской, действуя старинным народным способом: приняв для храбрости алкоголя, сел за руль легкового автомобиля и с разгону наехал на пресловутый столб. Тот не выдержал и упал. Да, не тот пошел нынче столб, что и говорить! Что характерно, гражданину Щ. хоть бы хны – ни одной царапины, хотя любой бы другой гражданин тут убился, к гадалке не ходи.
Можно было бы назвать случившееся безобразием, но тех 26,5 тыс. грн., которые чиновник якобы должен заплатить, вполне хватит на установку вполне новой опоры, включая все необходимые материалы и работы. Казалось бы, и вопрос закрыт, но
есть в городской администрации настоящие патриоты и светлые головы, не затемненные рентгеном, которые поняли, что таким образом можно улучшать облик наших Сум без лишних голосований. Алгоритм простой: выпил — сел за руль — повредил коммунальное имущество – купил новый троллейбус. Кстати, без всякой суеты, тендеров и засевших в печенках нудных активистов, которые то подают в суд, то забирают иски — словом, одна морока и расходы. А тут – прямая выгода! Если бы каждый подобный случай с порчей имущества учесть за последние пять лет, то по городу бы уже давно не то что новые троллейбусы все ездили — метро с Роменской на Химик ходило!
Фото из архива
Так бы всегда! Без проводов, то есть без электричества, улица не останется, очень скоро здесь все будет новенькое
Соломон Слабоженский, «Панорама» №14

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