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Жить в Сумах: копеечные вариации

Сегодня, 09:20 Категория: Новость Рубрики: Общество, Экономика Регион: Сумы
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Жить в Сумах: копеечные вариации

Цены на продукты питания уже не взлетают, но медленно и упрямо ползут ввысь

Еще свежи в памяти дни, когда с «полтинником» в кармане чувствовал себя на Центральном рынке достаточно уверенно. Ну, по крайней мере, не чужим на этом празднике жизни. Потом была катастрофа, резкое падение курса гривны со взлетом цен, всеобщая паника и индивидуальный шок для каждого. Пережившие все это хотели возрадоваться повышению минимальной зарплаты, но лично я после воскресного посещения рынка понял, что торжествовать рано. Рынок чутко реагирует на все перемены, даже те, которые не сразу фиксируются нашим сознанием. Начинаю с молочного павильона. Литр молока — уже 13 грн. «Недавно же было по десятке!» — сопротивляюсь беспомощно. «А что вы хотели?!» — универсальный ответ. И пространные пояснения о подорожании бензина, о том, что скотину кормить надо, и т. д. Догадываюсь, что коров кормят не бензином, но также знаю, что все в мире взаимосвязано и имя этому миру — рынок. Беглая экскурсия по молочному павильону дала следующие результаты: сметана — 60 грн. за литр; творог — 30 грн. за среднюю «грудочку», которую здесь выбирают не по весу, а по внешнему виду и вкусу отщипнутого на пробу образца. Сыры твердые — от 96 грн. За «Сметанковый» и далее, ввысь, сколько у вас фантазии хватит. Мой любимый «Радомер» — 128 грн. Что-то чувства мои к нему приморозило. А ведь люди любили сыры, которые теперь стоят и 165, и 170 грн. Вот у кого страдания! Здесь же «сырная аристократия» по 300 грн. и больше, прилавки с балыками и другими деликатесами — как много вещей, без которых можно обойтись! Колбаса попроще с народным названием «Оливье» — 68 грн., но кому попроще не подходит — дерзайте от 120, 180, 220 грн. и дальше, в стратосферу и в космос! Лично я в мясо верю больше, чем в колбасу, поэтому спешу к следующему этапу экскурсии. Свинина, кажется, подешевела! Можно найти по 75 грн. за кг. Сало самое дорогое — по 65 грн. Но можно найти и по 20 грн., здесь демократичная «вилка». Зато говядина «доползла» до 110 грн. Столько же просят за среднюю курочку. Ощипанную и выпотрошенную. Но пока курочка жива, она несет яйца, которые вдруг стали продаваться дешевле — по 15, 17, 20 грн. Совсем недавно цены колебались от 19 до 22 грн. у тех же продавцов. Вспомнил сообщения о т. н. «курином гриппе» и «свинской чуме», из-за которых возникли проблемы с экспортом некоторых продуктов. Стало легко и спокойно от того, что понял причины странных послаблений в ценах. И еще от того, что знаю, как не умереть: подсолнечное масло осталось в старой цене — 24 грн. за литр, самые дешевые макароны подорожали всего на 50 коп. — теперь — 9,5 грн. за килограмм, то же — ячневая крупа — перескочила с 5 грн. на 5.5 грн. Ну и остается полезное, питательное и доступное: картошка — 5 грн. за кг, 35 грн. — ведро; буханка хлеба подорожала в среднем всего на 1 грн. Отчего же не жить! Морковка, свекла, капуста, лук остались такими же, как неделю назад, — от 4,5 до 5,5 грн. за кг с копеечными вариациями.

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Изобилие.» Мясо — сила рабочего класса!» — сказал один поэт из старых кавээнщиков. Нет такой реформы, которая бы уничтожила народный интерес к основному продукту

Еженедельное незначительное подорожание долго остается незаметным, тем самым избавляя от шока покупателей и способствуя сохранению аппетита

Алексей Сикорский, «Панорама» №7

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