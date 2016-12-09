Жить в Сумах дорого

Сумы занимают пятую позицию среди самых дорогих городов Украины. При составлении рейтинга учитывались стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты питания и одежду.



Одесса возглавила украинский топ в списке самых дорогих городов мира по стоимости жизни. Этот южный украинский город занял 454-ое место в мире, Киев — 458, Харьков — на 465 позиции. Далее идут Днепр (472), Сумы (473) и Львов (475).

В мире самым дорогим городом признан административный центр Бермудских островов Гамильтон. Далее расположены три швейцарских города — Женева, Базель и Цюрих. Нью-Йорк «подвинули» на 16-ое место. Рейтинг опубликовал портал Numbeo, пишет Обозреватель.