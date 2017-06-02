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23.06 Пятница

Жить и радоваться: гороскоп на 23 июня

Сегодня, 06:19 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Жить и радоваться: гороскоп на 23 июня

Этот день идеально подходит для работы по искоренению собственных недостатков. Можно подключить к этим мероприятиям как можно большее число людей, желающих получить окончательную свободу от привычек, которые мешают нормально жить.
Овен:
Овнам сегодня удастся расположить на свою сторону какую-то высокопоставленную персону. Человек, которому вы сделаете изысканный комплимент, растает от подобного внимания и в качестве благодарности поможет вам решить сложный карьерный вопрос.
Телец:
Тельцам сегодня не следует слишком торопить ход событий. Вы в любом случае не успеете сдать в этот день очень ответственный проект, а спешка, которую вы допустите в своей работе, может стать для вас причиной многих проблем.
Близнецы:
Близнецам сегодня не удастся отправиться в намеченную поездку из-за необходимости остаться на работе допоздна. Больше всего будут переживать по этому поводу ваши младшие родственники (возвращаясь домой, не забудьте купить им приятный презент).
Рак:
Раки в этот день потратят драгоценное время на выполнение прихотей своего вышестоящего руководства. Натянутая улыбка на вашем лице не поможет вам скрыть своё истинное настроение, и коллегам придётся мириться с тем, что вы сильно раздражены.
Лев:
Львам сегодня придётся строго следовать этикету в процессе общения с высокопоставленными людьми. Вечером, оказавшись в стенах своего дома, вы наконец снимете маску солидного человека и подумаете, до чего же приятно быть собой.
Дева:
Девы в этот день займутся разработкой какого-то секретного проекта. Задумка, которую вы скроете даже от самых близких людей, действительно имеет все шансы принести вам удачу, но лишь при условии, что вы не оставите её на середине пути.
Весы:
Весам не следует применять инновационные методы работы. Любого рода эксперименты отложите на потом, а пока сосредоточьтесь на старательном доведении до совершенства дела, которое подразумевает сугубо традиционный подход.
Скорпион:
Скорпионы в этот день будут демонстративно выражать своё недовольство. Не желая принимать методы работы своего нового руководства, вы попытаетесь организовать коллег на бунт. Однако ваша «революция» мгновенно закончится, когда новый шеф объявит, что всем повысил оклад.
Стрелец:
Самым правильным решением для Стрельцов будет полное принятие чьих-то правил игры. Пока вы не имеете возможности перехватить инициативу, вам остаётся лишь соглашаться со всем, что говорит кто-то из более активных коллег.
Козерог:
Козерогам сегодня следует проявить гибкость характера и умение подстраиваться под быстро меняющиеся обстоятельства. Если вы продолжите стоять на своём, вам придётся довольствоваться ролью аутсайдера, который упустил хорошую возможность по своей личной вине.
Водолей:
Водолеи сегодня не сойдутся темпераментом с кем-то из близких людей. Ваше слишком оптимистичное настроение наткнётся на жёсткую критику из уст сослуживца, который в этот день по непонятным причинам будет невероятно зол и угрюм.
Рыбы:
Рыбы сегодня будут всячески стремиться к праздности и веселью. Пытаясь осуществить эти желания в рабочие часы, вы рискуете нарваться на гнев своего руководства, которому не понравится, что вы постоянно смеётесь и заражаете своим настроением всех коллег.

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