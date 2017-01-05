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Жить хорошо: на Сумщине не перевелись миллионеры

Сегодня, 08:45 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Жить хорошо: на Сумщине не перевелись миллионеры

От жителей региона в налоговые инспекции поступило 13,2 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах, что на 63 декларации меньше предыдущего отчетного периода. Задекларировано 613,3 млн грн доходов.
По итогам 2016 г. на Сумщине стало больше тех, кто задекларировал доход 1 млн и больше: 43 против 41 в 2015 г. Как сообщила начальник управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ДФС в Сумской области Наталья Мирошникова, 28 миллионеров проживает в Сумах, 5-в Конотопе, в Ромнах и Шостке – по 3. Общая сумма их задекларированных доходов – 122,1 млн грн. Они заплатили 4,8 млн грн налогов, и почти 0,5 млн грн. военного сбора.

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