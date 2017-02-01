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23.03 Четверг

Жесткая посадка в Сумах

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Жесткая посадка в Сумах

Возможно, в Сумах с 20 марта транспорт пойдет по-новому
Исполком 7 марта принял решение об утверждении результатов скандального транспортного конкурса. Иными словами, исполком «узаконил» и ввел в действие решение конкурсного комитета о победителях-перевозчиках на городских маршрутах.
Как комментировали представители городской власти, во избежание провокаций это было сделано в рабочем порядке: 12 членов исполкома просто подписали решения, а не проводили заседание. Но уже 9 марта на официальном сайте Сумского горсовета появился проект об отмене этого решения исполкома. Его инициаторы – фракции – БПП «Солидарность» и «За Украину!». Как мы уже писали, присутствующие на заседании депутаты пообещали инициировать отставку исполкома. Сессия традиционно состоится в конце марта, а вот транспортные новшества планируют ввести уже с 20 марта
Чего ждать
В Сумах в целом будет курсировать 331 автобус. Самое важное: все маршруты будут работать в обычном режиме – останавливаться только на остановках (сейчас работают в режиме маршрутного такси). Остановок по требованию не будет, только – на определенных властью 352 постоянных остановках, причем для автобусов и троллейбусов в некоторых местах они будут разными.
В схему введены четыре новых маршрута, и для одного изменена конечная остановка. В частности, появится маршрут №25 «Добровольная — Интернационалистов» и №60 «В. Песчаное — Интернационалистов», которые обеспечат транспортным сообщением жителей улицы Интернационалистов и Чорновола в районе тяглового моста (для маршрута №60 изменена конечная остановка маршрута (сегодня «В.Песчаное-Аэропорт»)).
Также на постоянной основе будут осуществляться перевозки пассажиров по маршруту № 26 «Центр — 40-я подстанция», где находится новое кладбище. Что касается маршрутов №62 «Барановка — Аэропорт» и №63 «Басы — Анновка», где перевозчики не определены, объявят дополнительный конкурс. Как и на маршрут № 51 «Песчаное — Прокофьева». Пока на них в течение трех месяцев будут работать перевозчики по временным договорам.
С 22:00 до 6:00 перевозчики на шести маршрутах (№8 «Василевка-Тополянская», №11 «Тепличный-Тепличный», №25 «Добровольная-Интернационалистов», №26 «Центр-40-я подстанция», №53 «Добровольная-Аэропорт» и №60 «В. Песчаное-Интернационалистов») могут ездить по ночному тарифу, который составит 4 грн. У них будет свободный график, согласованный с отделом логистики.
В решении исполкома оговорено, что отдел транспорта должен разработать Программу развития городского пассажирского транспорта до 2020 г., организовать исследование мобильности и миграции горожан и внести изменения в транспортную схему. При корректировке транспортной схемы приоритет давать коммунальному транспорту.
То ли еще будет
В договорах с перевозчиками хотят оговорить ежегодное обновление транспорта и установление GPS. В частности, если средний возраст маршруток на линии превышает три года, то перевозчик в течение трех лет должен обновить 30% подвижного состава (по 10% каждый год), а если средний возраст превышает пять лет, оператор маршрута должен обновить 50% подвижного состава: 10% в первый год действия договора и по 20% во второй и третий год действия договора. Рекомендации в решении исполкома есть, а вот будут ли они выполняться – вопрос.
Перевозчикам, победившим в транспортном конкурсе, розданы для подписания договоры, предусматривающие срок их действия в течение пяти лет. Как сообщил на аппаратном совещании 13 марта заместитель начальника отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Николай ГИЦЕНКО, все договора подписаны перевозчиками, некоторые с протоколами разногласия. Каких конкретно чиновник не назвал, но заметил, что, видимо, они касаются пункта о расторжении договоров в одностороннем порядке. Мэр Александр ЛЫСЕНКО поручил правовому управлению изучить их. «Бесконтрольной ситуации, которая была раньше, больше не будет», — заявил он, заметив, что протоколы разногласий подписывать не будет.

Врез
В связи с тем, что статуса маршрутного такси не будет, на остановках появятся графики работы транспорта до 22:00
Цитата

«Зарегистрировали с Владимиром Чепиком проект решения об отмене исполкомовской #зрада о маршрутных перевозках… Борьба продолжается! Нас уже поддержала фракция «Свобода»», — Дмитрий Лантушенко, депутат Сумского горсовета.

Фото автора.
Скоро прочувствуем. В этот раз городская власть решила внедрять новшество в начале рабочей недели, что чревато

Инна Стасова, «Панорама» №12

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