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Женщины на Сумщине: зарплата и карьера

Сегодня, 09:26 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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Женщины на Сумщине: зарплата и карьера

602 тыс. человек — 54% населения Сумщины — женщины. Они же составляют более половины работающих. Они востребованы в сферах, требующих женской сосредоточенности. В почтовой деятельности 9 из каждых 10 штатных работников — женщины, а в здравоохранении, образовании и сфере организации питания — 8 из каждых 10. В 2016 году труд женщин лучше оплачивалась в лесном хозяйстве (6816 грн), финансовой и страховой деятельности (5407 грн), государственном управлении (5360 грн), — сообщает главное управление статистики в Сумской области.

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