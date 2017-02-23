Женщины на Сумщине: зарплата и карьера

602 тыс. человек — 54% населения Сумщины — женщины. Они же составляют более половины работающих. Они востребованы в сферах, требующих женской сосредоточенности. В почтовой деятельности 9 из каждых 10 штатных работников — женщины, а в здравоохранении, образовании и сфере организации питания — 8 из каждых 10. В 2016 году труд женщин лучше оплачивалась в лесном хозяйстве (6816 грн), финансовой и страховой деятельности (5407 грн), государственном управлении (5360 грн), — сообщает главное управление статистики в Сумской области.