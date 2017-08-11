Биржевые торги по продаже пакета акций энергопоставляющей компании «Сумыоблэнерго» в размере 25%, запланированные на 16 августа, отменены по причине отсутствия заявок. Об этом сообщила пресс-службы фондовой биржи. Стартовая цена выставленного на торги пакета акций «Сумыоблэнерго» — 370,192 млн грн.
Желающих купить акции сумской компании не было
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