Желающих купить акции сумской компании не было

Биржевые торги по продаже пакета акций энергопоставляющей компании «Сумыоблэнерго» в размере 25%, запланированные на 16 августа, отменены по причине отсутствия заявок. Об этом сообщила пресс-службы фондовой биржи. Стартовая цена выставленного на торги пакета акций «Сумыоблэнерго» — 370,192 млн грн.