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Желающих купить акции сумской компании не было

Сегодня, 12:30 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Желающих купить акции сумской компании не было

Биржевые торги по продаже пакета акций энергопоставляющей компании «Сумыоблэнерго» в размере 25%, запланированные на 16 августа, отменены по причине отсутствия заявок. Об этом сообщила пресс-службы фондовой биржи. Стартовая цена выставленного на торги пакета акций «Сумыоблэнерго» — 370,192 млн грн.

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