Ждите сюрпризов: гороскоп на 30 июня

День будет изобиловать приятными подарками и сюрпризами. Набольшее число удивительных происшествий в этот день произойдёт в сфере чувств, что особенно актуально для тех, кто находится в поисках подходящей второй половинки.

Овен:

Овны сегодня займутся совершенствованием своего профессионального мастерства. С этой целью сразу после работы вы отправитесь на семинар, который будет проходить под руководством особы, имеющей огромный авторитет в деловом сообществе.

Телец:

Тельцы в этот день попытаются вдохнуть новую жизнь в свой семейный союз. После работы вы приобретёте подарок для своей второй половинки и отправите ей цветы, в которые будет вложена записка очень личного содержания.

Близнецы:

Близнецы сегодня будут заняты поисками подходящего собеседника. В итоге самым достойным слушателем для вас окажется чей-то четвероногий друг, с которым вы случайно повстречаетесь во время вечерней прогулки.

Рак:

Раки в этот день отважатся на крупные перемены в своей наружности. Запланированные вами мероприятия пройдут на удивление хорошо, о чём будут свидетельствовать восхищённые взгляды случайных прохожих.

Лев:

Львы будут очень эмоционально относиться к своим служебных неудачам. Маленькая ошибка, обнаруженная в ваших делах, станет для вас причиной сильной депрессии и желания провалиться сквозь землю от стыда за свою профессиональную несостоятельность.

Дева:

Девам сегодня не следует злоупотреблять новаторством в профессиональной сфере. Есть риск, что начальство не оценит проявленный вами креатив и заставит вас с нуля переделывать очень трудоёмкое задание.

Весы:

Весам следует особенно внимательно проверять качество употребляемых в пищу продуктов. Если вы не хотите, чтобы расплатой за вашу легкомысленность стало сильнейшее пищевое расстройство, ни в коем случае не пренебрегайте этим советом.

Скорпион:

Скорпионы в этот день захотят блеснуть своими глубокими познаниями. Однако, как выяснится, человек, которого вы попытаетесь удивить своей эрудицией, окажется обладателем невероятно широкого кругозора.

Стрелец:

Стрельцы в этот день уделят очень мало внимания происходящим событиям. Куда больше, чем ссоры между коллегами или очередные прихоти начальства вас будут волновать свои личные переживания, главным героем которых окажется ваша новая пассия.

Козерог:

Козерогам удастся организовать «случайную» встречу с очень влиятельным человеком. Заранее настроившись на сложный разговор, вы завоюете симпатию этой особы и получите от неё согласие составить вам протекцию в каком-то важном вопросе.

Водолей:

Водолеям на этот день следует отказаться от каких-либо важных свершений. Если вы не хотите, чтобы наградой за ваши каторжные труды стало лишь горькое разочарование, не беритесь за новые дела и откажитесь от участия в рискованных авантюрах.

Рыбы:

Рыбы в этот день предпримут попытки помириться со своей второй половинкой. Ваши усилия действительно принесут неплохие плоды. Однако ваш любимый человек не сможет окончательно забыть о неприятном инциденте, который возник по вине вашего легкомыслия.