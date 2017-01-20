Ждите «сюрпризов»: гороскоп на 24 февраля

24 февраля 2017 года преподнесёт немало приятных сюрпризов. Сегодня не следует требовать от себя слишком многого, ведь основные события этого дня сосредоточатся на обсуждении прошедших торжеств, что мало поспособствует рабочей атмосфере.

Овен:

Овны в этот день будут очень медлительны и инертны. Вы откажетесь от спешки даже в тех служебных делах, которые в обычном (не после праздничном) состоянии способны выполнить на отлично.

Телец:

Тельцов 24 февраля не покинет чувство глубокого одиночества. В момент, когда ваши родственники и друзья будут заняты своими личными проблемами, вы не сможете отыскать подходящего «исповедника», что ещё больше усилит вашу депрессию.

Близнецы:

Близнецы сегодня не смогут стать примерными исполнителями служебного долга. Всё, на что вы окажетесь способны в рабочие часы — вести продолжительные диалоги с коллегами или заниматься интернет-перепиской.

Рак:

Для Раков 24 февраля 2017г повышается риск травмоопасных ситуаций. Как можно внимательней передвигайтесь на льду, не нарушайте скоростной режим в автомобильной поездке и избегайте контакта с электроприборами.

Лев:

Львам в этот день удастся обрести много новых единомышленников. Высока вероятность, что под влиянием кого-то из них уже этим вечером вы захотите изучить иностранный язык или записаться на курсы повышения квалификации.

Дева:

Девам сегодня придётся максимально оперативно устранять аврал, образовавшийся на работе. Когда к вечеру вы выбьетесь из последних сил, даже похвала руководства не сможет исправить ваше ужасное настроение.

Весы:

Весам 24 февраля 2017 удастся насладиться плодами своих прежних усилий. Когда отличится младший коллега, в обучение которого вы вложили много трудов, вы почувствуете себя так, словно вы величайший наставник и гуру.

Скорпион:

Скорпионам сегодня захочется провести крупную ревизию в кругу своих близких знакомых. С этой целью вы безжалостно удалите контакты людей, которые хотя бы единожды вас подвели, «подставили» или предали.

Стрелец:

Много приятных эмоций Стрельцам в этот день доставит общение с четвероногим питомцем. Однако эту радость совсем не поддержит ваш спутник жизни, которому бездомный щенок не покажется существом трогательным или забавным.

Козерог:

Козероги сегодня проявят предельную выдержку и спокойствие. Вам хватит сил промолчать и сохранить нейтралитет, когда разгорится очередной крупный конфликт с участием ваших ближайших родственников.

Водолей:

Водолеи сегодня откажутся от многих давних привычек. После того, как вы проведёте ревизию в своих мыслях и душе, вам захочется, чтобы ваша вторая половинка также предприняла попытки приблизиться к идеалу.

Рыбы:

Рыбы сегодня будут полностью погружены устранением проблем в финансовой сфере. Выбранный вами способ, как выбраться из образовавшегося тупика, окажется до банального прост — вы решите одолжить недостающую сумму у кого-то из родственников.