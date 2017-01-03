Земельный «благодетель» разоблачен на Сумщине

Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства председателем одной из сельских советов Ямпольского района от физического лица неправомерной выгоды за выделение земельного участка. В понедельник его задержали непосредственно после получения им 28 тыс. грн. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о задержании председателя сельского совета в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщения прокурором Сумской области Виталием Матвийчуком должностному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, — сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.