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26.01 Четверг

Земельный «благодетель» разоблачен на Сумщине

Сегодня, 17:37 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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Земельный «благодетель» разоблачен на Сумщине

Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства председателем одной из сельских советов Ямпольского района от физического лица неправомерной выгоды за выделение земельного участка. В понедельник его задержали непосредственно после получения им 28 тыс. грн. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о задержании председателя сельского совета в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщения прокурором Сумской области Виталием Матвийчуком должностному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, — сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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