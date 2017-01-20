В здоровом теле — здоровый дух: гороскоп на 6 февраля

6 февраля 2017 года будут особенно хорошо удаваться мероприятия, направленные на избавление от вредных привычек и пагубных пристрастий. Сегодня можно не только заняться собой, но и привлечь к борьбе за здоровье своих знакомых, коллег и друзей.

Овен:

Овнам 6 февраля 2017 необходимо открыться для коллективной работы. Задание, которое вместе с коллегами вам удастся успешно осуществить, станет гарантией, что каждый из вас получит благодарность из уст руководства и материальное поощрение своих выдающихся заслуг.

Телец:

Сегодняшний день принесёт Тельцам большую удачу на личном фронте. Вам удастся устранить непонимания со второй половинкой, помириться с давним приятелем и найти много новых друзей.

Близнецы:

Близнецам сегодня суждено получить какой-то приятный подарок от малознакомых людей. Сувенир, обладателем которого вы станете неожиданно для себя, заметно поднимет ваше настроение и заставит вас поверить в человеческую доброту.

Рак:

У Раков этот день пройдёт без каких-либо ярких событий. Едва дождавшись окончания рабочих часов, вы отправитесь на привычные пятничные посиделки с друзьями, но и здесь вы испытаете скуку, так как все разговоры будут вращаться вокруг «изъезженных» тем.

Лев:

У Львов 6 февраля повышается риск принять опрометчивое решение в сфере финансовых дел. Не доверяйтесь малознакомым особам, которые обратятся к вам с предложением быстро нарастить капитал, вложив все свои деньги в одну из классических «пирамид».

Дева:

Девам сегодня не следует искать союзников в лице близких членов семьи. Родные не поддержат ваши порывы, не поймут ваши надежды и не оценят гениальные планы, которые вы долгое время вынашивали наедине с собой.

Весы:

Весам сегодня не следует забывать о собранности и самодисциплине. В попытках пораньше вернуться домой, вы рискуете допустить серьёзную ошибку в работе. Чтобы этого не произошло, будьте предельно аккуратны даже в мелочах.

Скорпион:

Скорпионы сегодня будут пребывать в очень позитивном расположении духа. Ваши бесконечные шутки и забавные розыгрыши заметно оживят рабочую атмосферу и заставят служебный коллектив забыть про дела.

Стрелец:

Стрельцам на сегодня стоит полностью отказаться от спешки и суеты. Доводите начатое до совершенства, учитывайте каждую мелочь и не забывайте, что, двигаясь медленным темпом, можно гораздо больше достичь.

Козерог:

От Козерогов сегодняшний день потребует спокойствия и ещё раз спокойствия. Мелкие неприятности, которые будут вас сопровождать, любого способны вывести из равновесия. Чтобы не пасть жертвой обстоятельств, изберите позитивный эмоциональный настрой.

Водолей:

Водолеям 6 февраля 2017г предстоит упорно отстаивать свои личные интересы. Не бойтесь произвести впечатление резкого и властного человека, когда вам придётся вступить в продолжительный спор или в громкий конфликт.

Рыбы:

Рыбы сегодня столкнутся с холодностью со стороны любимого человека. Это временное отчуждение будет спровоцировано вашим недавним поведением. Поспешите принести второй половинке свои извинения, иначе все ближайшие выходные не услышите от неё и пары слов.