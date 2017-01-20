Панорама / сумы / новости / события / комментарии
06.02 Понедельник

В здоровом теле — здоровый дух: гороскоп на 6 февраля

Сегодня, 06:16 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
Панорама Панорама
В здоровом теле — здоровый дух: гороскоп на 6 февраля

6 февраля 2017 года будут особенно хорошо удаваться мероприятия, направленные на избавление от вредных привычек и пагубных пристрастий. Сегодня можно не только заняться собой, но и привлечь к борьбе за здоровье своих знакомых, коллег и друзей.

Овен:
Овнам 6 февраля 2017 необходимо открыться для коллективной работы. Задание, которое вместе с коллегами вам удастся успешно осуществить, станет гарантией, что каждый из вас получит благодарность из уст руководства и материальное поощрение своих выдающихся заслуг.

Телец:
Сегодняшний день принесёт Тельцам большую удачу на личном фронте. Вам удастся устранить непонимания со второй половинкой, помириться с давним приятелем и найти много новых друзей.

Близнецы:
Близнецам сегодня суждено получить какой-то приятный подарок от малознакомых людей. Сувенир, обладателем которого вы станете неожиданно для себя, заметно поднимет ваше настроение и заставит вас поверить в человеческую доброту.

Рак:
У Раков этот день пройдёт без каких-либо ярких событий. Едва дождавшись окончания рабочих часов, вы отправитесь на привычные пятничные посиделки с друзьями, но и здесь вы испытаете скуку, так как все разговоры будут вращаться вокруг «изъезженных» тем.

Лев:
У Львов 6 февраля повышается риск принять опрометчивое решение в сфере финансовых дел. Не доверяйтесь малознакомым особам, которые обратятся к вам с предложением быстро нарастить капитал, вложив все свои деньги в одну из классических «пирамид».

Дева:
Девам сегодня не следует искать союзников в лице близких членов семьи. Родные не поддержат ваши порывы, не поймут ваши надежды и не оценят гениальные планы, которые вы долгое время вынашивали наедине с собой.

Весы:
Весам сегодня не следует забывать о собранности и самодисциплине. В попытках пораньше вернуться домой, вы рискуете допустить серьёзную ошибку в работе. Чтобы этого не произошло, будьте предельно аккуратны даже в мелочах.

Скорпион:
Скорпионы сегодня будут пребывать в очень позитивном расположении духа. Ваши бесконечные шутки и забавные розыгрыши заметно оживят рабочую атмосферу и заставят служебный коллектив забыть про дела.

Стрелец:
Стрельцам на сегодня стоит полностью отказаться от спешки и суеты. Доводите начатое до совершенства, учитывайте каждую мелочь и не забывайте, что, двигаясь медленным темпом, можно гораздо больше достичь.

Козерог:
От Козерогов сегодняшний день потребует спокойствия и ещё раз спокойствия. Мелкие неприятности, которые будут вас сопровождать, любого способны вывести из равновесия. Чтобы не пасть жертвой обстоятельств, изберите позитивный эмоциональный настрой.

Водолей:
Водолеям 6 февраля 2017г предстоит упорно отстаивать свои личные интересы. Не бойтесь произвести впечатление резкого и властного человека, когда вам придётся вступить в продолжительный спор или в громкий конфликт.

Рыбы:
Рыбы сегодня столкнутся с холодностью со стороны любимого человека. Это временное отчуждение будет спровоцировано вашим недавним поведением. Поспешите принести второй половинке свои извинения, иначе все ближайшие выходные не услышите от неё и пары слов.

Напечатать Письмо автору Просмотров 2 Комментариев 0

читайте также
Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте
Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте
20.01.2017, 07:25 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Здоровье Регионы: Все Просмотров 361 Комментариев 0
Крещение: история, традиции, обычаи и приметы
Крещение: история, традиции, обычаи и приметы
18.01.2017, 18:17 Новость
Панорама Панорама 18.01.2017, 18:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 2 479 Комментариев 0
Старый Новый год: традиции, история и гадания
Старый Новый год: традиции, история и гадания
13.01.2017, 19:15 Новость
Панорама Панорама 13.01.2017, 19:15 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 6 765 Комментариев 0
Православное Рождество. Традиции и каноны
Православное Рождество. Традиции и каноны
06.01.2017, 15:10 Новость
Дайджест Дайджест 06.01.2017, 15:10 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 5 653 Комментариев 0
Христос народився! Вітання на Різдво
Христос народився! Вітання на Різдво
06.01.2017, 14:50 Новость
Панорама Панорама 06.01.2017, 14:50 Категория: Новость Рубрики: Мир, Досуг Регионы: Все Просмотров 12 183 Комментариев 0
Сумчане — лучшие
Сумчане — лучшие
23.12.2016, 13:14 Новость
Панорама Панорама 23.12.2016, 13:14 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Общество, Спорт Регионы: Все Просмотров 116 Комментариев 0
Тук-тук-тук! Я Миколай! Традиции и поздравления
Тук-тук-тук! Я Миколай! Традиции и поздравления
16.12.2016, 18:05 Новость
Панорама Панорама 16.12.2016, 18:05 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 4 069 Комментариев 0
Покров Пресвятой Богородицы: традиции, приметы, поверья и молитвы
Покров Пресвятой Богородицы: традиции, приметы, поверья и молитвы
13.10.2016, 17:50 Новость
Панорама Панорама 13.10.2016, 17:50 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 14 115 Комментариев 1
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Ваша личная радость без провода
27.01.2017, 10:38
admin admin 27.01.2017, 10:38 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Инжиниринговые решения нового поколения
25.01.2017, 17:36
admin admin 25.01.2017, 17:36 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 49 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 364 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 314 Комментариев 0
Опросы

Каким образом, по вашему мнению, изменилась ситуация в Украине после Революции достоинства?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
В 2017 году Porsche обновит модели Cayenne и Panamera Sport Turismo
31.01.2017, 10:24
admin admin 31.01.2017, 10:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 49 Комментариев 0
Работа с покупателем нестандартными методами
27.01.2017, 17:59
admin admin 27.01.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0
Как отличить интернет-телевидение от IPTV
27.01.2017, 16:24
admin admin 27.01.2017, 16:24 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0
Пять привычек, которые влияют на психику
27.01.2017, 13:56
admin admin 27.01.2017, 13:56 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0
Выбираем чехол для телефона Huawei Nova
24.01.2017, 11:45
admin admin 24.01.2017, 11:45 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 65 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
Быть или не быть Сумам с GPS маршрутками?
кстати, не скажете ли вы, почему работавший ранее GPS в маршрутках отключили?
03.02.2017, 10:54
Петро Васильович к материалу
Сумские студенты жалуются на повышение цен в университетских общежитиях
В Європі немає стипендій та безкоштовних гуртожитків. Те, чим ви користуєтеся не що інше як пережитки совка. Його треба викорінювати ...
31.01.2017, 19:40
Петро Васильович к материалу
А пачєму абарігєни сьєлі Кука
Я не є користувачем Фейсбуку, але дуже часто чую подібні скарги. Я не знаю що ви там писали, але там ...
31.01.2017, 11:18
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII