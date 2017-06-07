Здоровий крок для міста

Стопа – фундамент людського тіла, без якого неможливо жити повним життям.

Разом з тим, останні дослідження показали, що дійсно здорові ноги мають всього біля 10% українців, тобто 9 з 10 людей у нашій країні в тій чи іншій мірі (в залежності від роду діяльності, віку тощо) стикаються з проблемами стоп або опорно-рухового апарату. Сьогодні ми вирішили поспілкуватись на цю тему з лікарем ортопедом-травматологом із тридцятирічним досвідом роботи Ростиславом Котенком.

r: Чи дійсно здорові стопи — це так важливо?

Ростислав Котенко. Так! Нога — це та частина тіла, яка забезпечує нам можливість пересування та втримання рівноваги. Саме по ногам можна оцінити загальний стан здоров’я майже всього тіла. У випадку неправильного функціонування ноги і, в першу чергу, такого її елемента, як стопа, порушуються її амортизаційні властивості і страждає все тіло – збільшується навантаження на колінні, тазостегнові суглоби, хребет тощо.

r: А які найчастіше мають місце проблеми зі стопами?

Ростислав Котенко. Найбільш поширеними проблемами є плоскоступість, деформуючий артроз суглобів стопи, деформації пальців стопи, натоптиші, п’яткові шпори, діабетична стопа та ін.

r: А як про них дізнатися?

Ростислав Котенко: Всі люди унікальні, і їх стопи не виключення, але біль в стопах, суглобах, попереку та швидка втомлюваність при ходьбі, стоянні – все це може свідчити саме про наявність проблем стопи. Також про неправильне функціонування стопи свідчить нерівномірність зношування підошви взуття — наприклад, стерта по зовнішньому краю свідчить про косолапість.

r: І які є шляхи вирішення таких проблем?

Ростислав Котенко. По-перше, треба правильно підбирати взуття для того, щоб попередити виникнення цих проблем; по-друге — дуже важливим є так зване «ортезування» стопи. В загальному визначенні, ортез (індивідуальна ортопедична устілка) – це пристосування, що служить для підтримки стопи.

r: Де можна купити ці ортези?

Ростислав Котенко. Прийти в магазин чи ортопедичний салон і просто купити ортези, які б в повній мірі відповідали індивідуальному недоліку стопи, неможливо. Головна відмінність індивідуальних устілок від ортопедичних устілок загального вживання полягає в тому, що вони абсолютно індивідуальні і виготовляються для кожного у строгій відповідності з призначенням лікаря-ортопеда! Однією з особливих відмінностей таких устілок є те, що вони не тільки полегшують стан людини, а також мають ще і коригуючі властивості. В місті Суми їх можна замовити тільки в Сучасній Ортопедичній майстерні, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 10, тел. 095 902 76 03, 068 784 69 01, 0542 77 80 88.

r: А як виглядає процедура призначення індивідуальних ортопедичних устілок — ортезів? Чи обов’язкова попередня консультація лікаря?

Ростислав Котенко. Ви реєструєтесь (можна за вказаним телефоном), де проводиться 3D-сканування стоп та консультація лікаря-ортопеда. Після того як лікар ортопед-травматолог за цифровою 3D-моделлю Вашої стопи створить 3D-модель Ваших індивідуальних ортопедичних устілок з необхідними корекціями, їх в повністю автоматичному режимі виготовляють на верстаті з числовим програмним керуванням, що дозволяє досягти значно вищої точності, ніж мають сучасні найширше розповсюджені і відомі на теперішній час методи створювання індивідуальних устілок. Ця технологія, яка називається CAD/CAM, є на сьогодні в ортопедії найновішою.

r: З яких матеріалів виготовляються такі устілки і скільки їх можна буде проносити?

Ростислав Котенко. Устілки виготовляються тільки з європейських матеріалів, які мають назву EVA. Це зносостійкий та гігроскопічний матеріал, призначений саме для використання в ортопедії. Устілки з цього матеріалу можуть виконувати свої функції досить довго. Вони також дуже легко миються, тобто на протязі усього терміну використання залишаються екологічно чистими.

r: Ви сказали, що цей матеріал дуже зносостійкий, а скільки ж служитимуть такі устілки?

Ростислав Котенко. Вони можуть використовуватись від 1 до 3 років в залежності від ваги та ступеня активності, але все одно рекомендується раз на 6 місяців пройти повторну консультацію та 3D-сканування стоп для того, щоб лікар міг подивитись, як устілки впливають на стан ніг й опорно-рухового апарату та, за необхідності, призначити наступні, так як вони, як правило, мають коригуючий ефект. До речі, дані сканування кожного клієнта зберігаються в базі даних Сучасної Ортопедичної майстерні пожиттєво, тому лікар може відслідковувати динаміку змін, що є дуже важливим, особливо для дітей. За необхідності, Сучасна Ортопедична майстерня може передати результати сканування Вашому лікарю.

r: Тобто в Сучасній Ортопедичній майстерні можна замовити і дитячі устілки?

Ростислав Котенко. Так, там проводить консультацію також дитячий лікар — ортопед-травматолог. Причому такі устілки слід замовляти не тільки для тих дітей, які мають проблеми, а також і тим, хто займається спортом або танцями. Під час активних зайнять, особливо на штучних покриттях, кожного разу можуть відбуватися мікротравми суглобів та м’язів, і для запобігання цьому явищу, а також для збільшення ефективності їх роботи є необхідність замовляти устілки, що будуть розроблені спеціально для спортсменів в залежності від того чи іншого виду спорту. Наприклад, якщо Ваша дитина займається футболом або тенісом, то скоріш за все грає саме на штучних полях чи кортах.

r: Ці устілки можна використовувати в будь-якому взутті та перекладати їх у різне взуття?

Ростислав Котенко. Для кожного виду взуття використовуються різні види устілок – для спортивного, ортопедичного, повсякденного, модельного, але не у всіх випадках можливе використання будь-якого з цих видів взуття. Якщо Ваші стопи потребують серйозної корекції, то необхідним є використання взуття, рекомендованого лікарем. Що стосуються спортивних устілок, то взуття повинно бути розрахованим для конкретного виду спорту. Універсальних індивідуальних ортопедичних устілок не існує, тобто спортивні устілки Ви не зможете переставити в модельне взуття.

r: Це означає, що для зимового та літнього взуття необхідні різні устілки?

Ростислав Котенко. Ні. У цьому потреби немає. При отриманні замовлених устілок Ви берете з собою взуття, можна декілька пар, але одного виду, і спеціаліст виконає підгонку устілок під Ваше індивідуальне взуття. Після цього Ви будете мати змогу у разі потреби переставляти устілки у цих видах взуття.