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Займитесь уборкой: гороскоп на 2 января

Сегодня, 06:15 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Займитесь уборкой: гороскоп на 2 января

2 января 2017 года это лучший день, чтобы провести его с детьми. Поиграйте с ними, слепите что-нибудь, и вам будет приятно и детям. Если ваши дети выросли, или у вас нет детей, займитесь уборкой дома после праздничных мероприятий, сегодня она не будет вам в тягость.

Овен:
Овны сегодня будут активны как никогда, появится вдохновение и азарт. Пустите свое приподнятое настроение в нужное русло — займитесь укреплением семейных отношений, увеличьте физическую нагрузку, или просто вспомните давно забытое хобби.

Телец:
Телец проведет начало дня в кругу семьи, что доставит ему глубочайшее удовольствие. Также утренние часы это лучшее время для планирования новых занятий, вы сможете заранее просчитать все плюсы и минусы своих начинаний.

Близнецы:
Сегодня близкие люди придумают для вас, Близнецы, что-нибудь необычное, праздничное и отвлекут вас от негативных мыслей. Также удачными будут короткие поездки, пешие прогулки.

Рак:
Раки сегодня будут весьма активны и энергичны, что позволит не замечать мелких неприятностей. Также большое внимание привлекут к себе финансовые вопросы. Чтобы их решить вам необходимо быть активнее в действиях и не откладывать проблемы до вечера.

Лев:
Львы, вы сегодня наконец-то сможете приступить к реализации своих планов: как новых, так и давно забытых. Звезды советуют сразу же не бросаться в омут, а начать с анализа всех возможностей и негативных сторон.

Дева:
Сегодняшний день для вас, Девы, посвящен конфиденциальным делам и поручениям, которые дадут удовлетворительные результаты. Также удачными будут рискованные действия или мероприятия. Звезды предупреждают, что вам придется заняться давно начатым делом или даже закончить его.

Весы:
Сегодняшний день будет весьма благоприятен для вас, Весы, в карьерном плане. Вы сможете навести мосты, как с начальством, так и с клиентами. Возможно, в ваших начинаниях вам окажут помощь ваши близкие, или даже дети. Звезды советуют начинать все дела с утра, чтобы шансы на успех были выше.

Скорпион:
Скорпионы в начале дня будут исправлять прошлые свои ошибки. Звезды вам благоволят, поэтому не хватайтесь за голову, а спокойно принимайтесь за дело. К вечеру, однако, ваш пыл поутихнет и придется сделать перерыв.

Стрелец:
Стрельцам звезды советуют начинать все дела прямо с самого утра. Вам придется найти компромисс между своей интуицией, которая будет сегодня весьма полезна, и здравым смыслом, про который тоже забывать не стоит. Также весьма полезны будут советы окружающих.

Козерог:
Козерог будет сегодня иметь большой соблазн, чтобы рискнуть, однако стоит соразмерить свои силы и возможности, и не выходить за пределы намеченного плана, поскольку риск дело благородно, но только в умеренных дозах.

Водолей:
Если вы, Водолей, сегодня намериваетесь провести спокойный во всех отношениях день, необходимо потрудиться с самого утра — навести мосты с начальством, клиентами и близкими, а с врагами и конкурентами заключить мирное соглашение.

Рыбы:
Сегодня вы, Рыбы, будете поглощены работой — ее окажется больше чем обычно, или рабочая обстановка потребует чрезмерных усилий. Также звезды предполагают, что давно запланированная операция или другая медицинская процедура сегодня закончится удачно.

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